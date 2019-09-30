Поправки в законодательстве по госзакупкам ожидаются в Казахстане

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Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Поправки в законодательстве по государственным закупкам ожидаются в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В закон РК от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (…) пункт 1) («Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста» – КазТАГ) статьи 51 («Наложение ареста и обращение взыскания на деньги и имущество, находящиеся в банке» – КазТАГ) дополнить новым подпунктом 8) следующего содержания: «8) на деньги, находящиеся на банковских счетах единого оператора в сфере государственных закупок и оператора информационной системы электронных закупок, предназначенных для осуществления расчетных операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», — говорится в представленном законопроекте «О внесении изменений и дополнений некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок».

Также поправками планируют запретить наложение ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах единого оператора в сфере государственных закупок и оператора информационной системы электронных закупок, предназначенных для осуществления расчетных операций в соответствии с законодательством Казахстана в области государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора.

«В Кодекс РК об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (…) в статье 207 («Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках» – КазТАГ): дополнить частью 7-1 следующего содержания: «7-1. Неправомерный допуск заявки потенциального поставщика к участию в конкурсе (аукционе), – влечет штраф на должностных лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП)», — сказано в документе.

Кроме того, в законодательство по вопросам госзакупок намерены внести ряд других изменений.

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Целью проекта закона названо «дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственных закупок».

«В качестве правовых последствий принятия проекта закона следует выделить совершенствование системы государственных закупок, направленное на повышение эффективности, прозрачности и минимизации коррупционных рисков путем внедрения новых способов закупок (рамочные соглашения и электронный магазин), введения «Электронного депозитария», формирования реестра заказчиков и потенциальных поставщиков, которые вправе заключать договора из одного источника путем прямого заключения, централизации государственных закупок, установления ограничений участия в государственных закупках, установления взимания платы за подачу жалоб. Принятие проекта закона способствует эффективному проведению государственных закупок в результате упрощения процедур и устранения излишнего регулирования процедур проведения государственных закупок», — уточнил в пояснительной записке к законопроекту премьер-министр Аскар Мамин.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 12 октября.

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