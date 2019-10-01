Кабмин РК одобрил поправки в договор стран СНГ о борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана одобрило поправки в договор стран Содружества независимых государств (СНГ) о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года. Подписать протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года», — говорится в представленном во вторник постановлении правительства.

Согласно проекту протокола, абзац второй соглашения планируют изложить в следующей редакции: «обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной информацией о состоянии преступности в указанной сфере; информацией для пополнения единого банка данных о транснациональных преступных группах и их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, аналогов, производных, психоактивных веществ, включающей в том числе сведения о: а) национальных списках; б) реестрах (перечнях, списках) психоактивных веществ, аналогов и производных, запрещенных к обороту в соответствии с национальным законодательством; в) наименованиях, химической структуре и формулах выявленных психоактивных веществ, аналогов и производных; г) готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров на территории одного или нескольких государств-участников СНГ; д) лицах, задержанных за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах в соответствии с национальным законодательством, в случае обеспечения сторонами конфиденциальности таких сведений или на основании международного договора; е) применяемых способах сокрытия и незаконного перемещения наркотиков через государственные границы государств-участников СНГ, в том числе транзитом в третьи страны; ж) новых видах наркотиков и прекурсоров, аналогов, производных, психоактивных веществ, способах и технологиях их изготовления, используемых при этом веществах; з) организованных преступных группах и лицах, использующих трансграничные каналы для перемещения наркотиков; и) обороте прекурсоров в целях выявления их возможного использования для незаконного производства наркотиков; к) современных средствах и методах обнаружения наркотиков; л) практике законодательного регулирования вопросов, связанных с борьбой с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, противодействием наркомании; м) взаимодействии с государственными и негосударственными органами (организациями) по вопросам профилактики наркомании».

«После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания: «создание совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия и расследования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров; проведение комплексных согласованных и/или совместных межведомственных, профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, специальных операций в целях: а) выявления, пресечения каналов транспортировки наркотиков через государственные границы государств-участников СНГ, а также выявления лиц, связанных с их незаконным оборотом; б) пресечения использования банковских, коммерческих и других структур для легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и прекурсоров; в) ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству наркотиков; г) уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, а также популяций дикорастущих наркосодержащих растений; д) пресечения использования возможностей сети Интернет для распространения наркотиков», — сказано в проекте протокола.

Помимо Казахстана в числе подписантов документа указаны Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.