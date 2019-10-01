Захоронения погибших в ходе ВОВ 73 казахстанцев нашли в Ивановской области России

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Захоронения погибших в ходе Великой Отечественной войны (ВОВ) 73 казахстанцев нашли в Ивановской области России, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, которые погибли в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годы, и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации. Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены министерством обороны России в адрес министерства обороны Казахстана», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что в списке значатся 73 казахстанца.

«Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в городах Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и №2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения былинеизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких. Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах», — добавили в минобороны РК.