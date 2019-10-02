Казахстан побил все социальные рекорды Норвегии?

Как наша страна добилась общественного равенства, а мы и не заметили

Странно считать, что в Казахстане, где основные богатства сосредоточены в руках 162 человек, существует равенство. Но статистики убеждают нас в этом языком Джини…

Это загадочный коэффициент Джини – одни цифирки, ни о чем не говорящие простому смертному. Десятые и даже сотые доли процента, на которые различаются показатели регионов – это много или мало? Это критично или терпимо?

В общем так, один из инструментов измерения неравенства доходов – это коэффициент Джини. Как поясняет лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, «если доход распределить пропорционально среди всего населения (10% низших слоев общества получит 10% доходов, 20% — 20% доходов и так далее), то в таком случае коэффициент Джини станет равен нулю и неравенства не наблюдается».

«С другой стороны, если доход сосредоточится в руках одного человека наверху, то коэффициент Джини будет равен единице, и в каком-то смысле, это будет иллюстрацией «идеального» неравенства», — пишет Стиглиц в своей книге «Цена неравенства».

Где — равенство, где – неравенство

Итак, в обществах с большим равенством коэффициент Джини составляет 0,3 и ниже. Швеция, Норвегия, Германия, Словения, Словакия относятся к этой группе стран.

А вот в обществах с большим неравенством коэффициент Джини составляет 0,5% и выше. Разные источники к числу стран, где наблюдается гигантский разрыв в доходах разных групп населения, относят Чили, Мексику, Турцию, Израиль, Грецию и даже США и Великобританию.

Эстония — единственная из постсоветских стран, которая фигурирует в таком нелицеприятном контексте. Впрочем, это список развитых стран, куда, естественно, не могли попасть Кыргызстан, Россия или Казахстан.

Что интересно, список стран с социальным неравенством гораздо длиннее, чем тот, где существует относительное равенство. Но в любом случае, эти два списка очень сильно отличаются, как, впрочем, разнятся и данные, на основе которых делаются выводы.

В Норвегии хорошо, а в Казахстане лучше?

Что роднит Казахстан и Норвегию?

Наличие богатых природных ресурсов, и, прежде всего, нефти? Смешанная экономика, с ярким доминированием государственного сектора? Накопительная система в пенсионном обеспечении? А вот и нет!

Если мы возьмем за основу нашу доморощенную статистику, то нам – прямая дорога в рай. Мы же помним, что, по определению Стиглица, в странах с большим равенством коэффициент Джини составляет не выше 0,3%. Так вот, мы соответствуем этой шкале!

Если еще в 2001 году этот коэффициент в Казахстане составлял 0,366 и говорил о неравенстве доходов, то затем он начал неуклонное снижение – важно было преодолеть критическую отметку, чтобы переместиться в более цивилизованную часть мира. В 2007 году коэффициент Джини составлял еще 0,309, а год спустя – уже 0,288! (В той же России колебание на 0,002 считается громадным, а мы шагаем семимильными шагами, и ничего).

Но самое главное – кто помнит, какие события произошли на рубеже 2007-2008 годов, чтобы так сильно качнуло коэффициент Джини? Начался финансовый кризис, и у богачей сжался доход? Или, может быть, появилось много рабочих мест и народ стал зарабатывать больше? Или беднейшая часть населения получила мощную социальную поддержку от правительства?

Доподлинно причины перетекания из сосуда «неравенство» в сосуд «равенство» неизвестны. Наверное, это… сообщающиеся сосуды.

Самый исторически низкий показатель коэффициента Джини, а, значит, некое микширование неравенства, пришлось на 2009 год. Тогда он составил 0,267. Это легкая волнистая линия, которая в 2018 году остановилась на отметке 0,289. До торжества социальной справедливости совсем близко.

Если статистики постараются, то мы еще установим мировые рекорды по коэффициенту Джини и догоним и перегоним Норвегию, с ее уникальной системой социального обеспечения…

Юг – дело тонкое

Если рассматривать этот показатель в регионах, то, например, Восточно-Казахстанская область единственная, где, если воспользоваться изобретением Джини, в прошлом году фактически зафиксировано неравенство. Этот феномен проявился в 2017 году и ровно на таком же уровне – 0,305.

В общем, ВКО портит общую картину, нигде в Казахстане богачи не живут хорошо и нищие плохо, как там. Причем, к критической отметке близки Карагандинская область (0,299) и Алматы (0,297).

Почти коммунизм – «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям» установлен в отдельно взятой Мангистауской области (0,181) и недавно созданной Туркестанской области (0,188). Причем, как сделали Шымкент городом республиканского значения, так дела пошли в гору. Показатели улучшились одновременно и у области (было 0,210, стало 0,188), и у собственно Шымкента (0,194).

Так что в правительстве стратеги сидят. Глядишь, и на нашу долю выпадет счастье пожить в обществе с абсолютным равенством.

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