Каждый второй казахстанец зарабатывает меньше Т100 тыс. в месяц

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Алматы. 1 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Каждый второй казахстанец зарабатывает меньше Т100 тыс. в месяц, сообщила эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Камила Ковязина.

«В прошлом году комитет по статистике (министерства национальной экономики – КазТАГ) рассчитал медиану заработных плат – это около Т100 тыс. Этот показатель больше приближен к реальности, так как показывает, что половина казахстанцев получают зарплаты меньше Т100 тыс., а вторая половина – больше Т100 тыс.», — прокомментировала Ковязина для МИА КазТАГ заявление депутата мажилиса Айкына Конурова о том, что выплаты при потере работы должны соответствовать прожиточному минимуму.

Причем, продолжает эксперт, сравнивать среднюю заработную плату и средние социальные выплаты по потере работы в принципе не очень корректно.

«Размер социальных выплат по потере работы рассчитывается индивидуально для каждого человека, разниться могут даже сроки, в течение которых будут предоставляться такие выплаты. К примеру, если до потери работы человек работал от полугода до года, то выплата полагается всего в течение одного месяца», — отметила собеседник агентства.

Таким образом, дополнила спикер, в случае долгосрочной безработицы, например, если человек постоянно находит и теряет работу, или вообще найти не может, то выплату по потере работы он получать не будет.

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«И это (вышеуказанные обстоятельства – КазТАГ) будет значительно влиять на средние размеры такой выплаты. То есть кому-то будут платить, к примеру, Т30 тыс., а кому-то — ничего. А средняя все равно получится на уровне Т15 тыс.», — подсчитала Ковязина.

Кроме того, средняя заработная плата, заметила эксперт, – это не очень информативный показатель.

«Если у кого-то зарплаты составляют миллионы тенге, а у кого-то около Т50 тыс., то средняя, безусловно, окажется весьма высокой. Но она никак не характеризует ситуацию с низкими зарплатами», — полагает собеседник агентства.

Также спикер указывает на прямую взаимосвязь между стажем работы и длительностью периода получения социального пособия.

«Большая проблема еще и в том, что человек может претендовать на такие (социальные – КазТАГ) выплаты только при большом стаже работы. Кроме того, даже в случае стажа работы больше трех лет, социальную поддержку человек может получать не более шести месяцев», — констатирует собеседник.

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Таким образом, развивает тему эксперт, в ситуации если человек давно не работает, или работает всего по несколько месяцев на новом месте работы, то он не будет получать ничего.

«Это создает риски выработки у человека «туннельной» бедности, из которой невозможно выбраться. В нашем случае спасают довольно сильные семейные связи, как правило, такому человеку помогают семья или родственники», — поясняет собеседник агентства.

По словам спикера, в развитых странах (с выплатами по потере работы – КазТАГ) ситуация неоднородная.

«Где-то такие выплаты так же имеют социальный характер, выплачиваются из государственного бюджета, но требуют соблюдения безработным определенных условий (попытки найти работу и тому подобное). Это похоже на нашу ситуацию, только размеры социальных выплат несопоставимые», — уточнила Ковязина.

А в США, подчеркнула эксперт, обычно выплаты по потере работы зависят от работодателя.

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«У кого-то (из работодателей – КазТАГ) они предусмотрены, у кого-то нет. Поэтому, устраиваясь на работу, американец обращает внимание не только на размер зарплаты, но и на эту сторону вопроса», — акцентировала собеседник агентства.

Поэтому, конкретизирует спикер, она советует казахстанцам по мере возможности официально оформлять свои трудовые отношения с работодателем.

«Иначе (в случае потери работы – КазТАГ) рискуете оказаться без малейшей государственной поддержки. Но если вдруг потеряли работу, постарайтесь как можно быстрее встать на учет, чтобы не только претендовать на выплаты, пройти обучение, повышение квалификации, переквалификацию, но и иметь больше шансов найти новую работу», — подытожила Ковязина.

Напомним, ранее депутат Конуров заявил, что выплаты при потере работы должны соответствовать прожиточному минимуму. Он уточнил, что «по официальным нормам прожиточный минимум в стране составляет Т29 668, что в 1,4 раза выше социальной выплаты при потере работы».

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