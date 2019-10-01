$2,5 млрд планирует заработать Казахстан на транзите грузов в 2019 году – Смаилов

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ — $2,5 млрд планирует заработать Казахстан на транзите грузов в 2019 году, заявил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«На территории Казахстана создано 11 международных маршрутов – пять железнодорожных и шесть автомобильных, ежегодно удваивается количество транзитно-контейнерных грузоперевозок. В 2019 году Казахстан планирует заработать $2,5 млрд, в 2020 году эта цифра увеличится еще на 30% ($3,25 млрд)», — цитирует во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Смаилова с выступления на международном форуме «Транзитный потенциал Евразийского континента», прошедшем в минувший понедельник.

По его данным, за последнее 10-летие в Казахстане в транспортную инфраструктуру инвестировано более $30 млрд.

Но, по его мнению, результаты каждой страны союза могут быть лучше. Для этого нужно ускорять прохождение таможенной границы, упрощать процедуры, пользоваться системой управления рисками, чтобы меньше останавливать товары на границе.

В свою очередь председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что стоимость транзита в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) составляет порядка 30% в конечной стоимости товара. В Европейском союзе (ЕС), в США – порядка 10%.

При такой системе управления ЕАЭС, по его мнению, не выдержит конкуренции, будет наращивать грузопотоки, объемы, но старая система не позволит ЕАЭС набирать темпы глобальных изменений и удельный вес в транзитных перевозках будет сокращаться.

Саркисян считает, что в реализации транзитного потенциала лидировать будут страны, быстро принимающие решения, строящие современную инфраструктуру, скоростные дороги. Скорость принятия решений – вызов для ЕАЭС, в том числе в сфере реализации транзитного потенциала. Он отметил, что это означает углубление интеграции, чтобы наднациональный орган мог быстро принимать решения.

Потенциал перевозок через ЕАЭС реализуется, по его мнению, не в полной мере. Проблема слабой реализации потенциала в скорости принятия решений и имплементации законодательства.