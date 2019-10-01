Гуд бай, Евразия, о

1 октября 1912 года родился Лев Гумилёв, пассионарий и великий путаник. Есть повод поговорить о грустном.

Мода на евразийца Гумилёва в России проходит. А для Казахстана он был как Порфирий Иванов. Помните этого перца? С его «Деткой»?

Оба они легли на сердце большим казахским людям. Порфирий лёг на сердце Саре Алпысовне Назарбаевой, а Лев Николаевич – на сердце непосредственно Нурсултану Абишевичу.

Мне скажут: как можно равнять написанную на шахтёрской коленке «Детку» с трудами блестяще образованного историка и этнолога Гумилёва? И я отвечу: тут нет системы. Христос был классический самоучка без высшего и даже среднего образования. А Фоменко, автор гомерически смешной «Новой хронологии», в 27 лет защитил докторскую диссертацию, затем стал профессором МГУ и действительным членом Российской Академии Наук.

У завирального Фоменко есть целая туча пылких поклонников. А у Гумилёва есть университет его имени в Нур-Султане. Поскольку Лев Николаевич пришёлся ко двору. Возвысил степь. Лёг, повторяю, на казахское сердце. И на татарское сердце лёг, и на киргизское.

Лучше всего – самую суть – объяснила насчёт Гумилёва простодушная Майрам Акаева, автор книги «Великий евразиец»:

Майрам АКАЕВА. (Фото: Кирилл Искольдский/mk.ru)

В советских учебниках у нас, киргизов, до 1917 года вообще не было истории. Это очень обидно. Поэтому я благодарна Льву Николаевичу. Он написал самую романтичную историю тюрок.

Гумилёв в своих работах на богатом фактическом материале разбирал вопросы взаимоотношений средневековых этносов. Бесстрашно нырял в глубины истории, чисто Ихтиандр, и выносил на поверхность чудесные открытия. Оказывается, «монголо-татарские захватчики» (в наших с вами краях это в основном были тюрки) не плохие парни! А совсем наоборот.

При этом российские и западные специалисты по тюркам говорят: всё, что написано Гумилёвым о славянах, это интересно, а всё, что написано о тюрках – не имеет отношения к действительности. Ровно то же самое говорят специалисты по Средневековой Руси: о тюрках Гумилёв пишет глубоко и захватывающе, а со славянами у него большая путаница.

В общем, «лёг на сердце» и «не лёг на сердце» – это не про богатство фактического материала. Я вам больше скажу: история (историография) вообще не наука по большому счёту. А сфера идеологических услуг. Если у двух докторов исторических наук прямо противоположные точки зрения на одни и те же события и явления – где тут наука? Причём, оба эти доктора до 1991 года, скорее всего, отстаивали марксистские взгляды, а потом принялись отстаивать анти-марксистские. Я знаю таких докторов. И вы знаете.

Сегодня нетрудно найти пять или даже десять историков, которые хором заявят, что Гумилёв великий учёный, и что одни лишь невежды могут этого не понимать. Но ещё легче найти двадцать других историков, которые будут разоблачать конъюнктурщиков и неучей из первой колоды. Тем более, что «Евразийская идея» потихоньку сыплется. Наука генетика опровергла утверждения о том, будто бы монголы и тюрки сколько-нибудь активно участвовали в формировании великорусского этноса. Попытки возродить или создать заново некую евразийскую культуру или систему ценностей так и остались в сфере политического шаманизма. Причём, не всегда безобидного.

Так, кроме гумилёвского прекраснодушного бескорыстного евразийства существовало евразийство русских эмигрантов 1920-30 годов, в котором прогрессивные советские учёные, например, Дмитрий Сергеевич Лихачёв, разглядели зачатки фашистской идеологии. Затем это течение было буквально сметено германским «евразийством». Ещё более агрессивным и завиральным. Правда, термин «Евразия» у немцев звучал иначе: «Хартланд» – срединная земля. Его придумал англичанин Гарольд Маккиндер. Он утверждал, будто существует некая сакральная территория, расположенная на оси Азия–Германия–Россия. По-Маккиндеру тот, кто владеет Хартлендом, владеет земным шаром. Эти идеи усвоил немецкий географ и социолог Карл Хаусхоффер. Донес их до Гитлера. Они вошли в концепцию национал-социализма. Мистическая идея обладания Хартландом была положена в основу гитлеровского Lebensraum im Osten, концепции завоевания необходимого арийцам жизненного пространства на Востоке…

Ну ладно, это мы ушли в сторону. Сегодняшний именинник не имеет к таким неприятным вещам отношения. А «Евразийство», скорее всего, не имеет отношения к действительной жизни. Есть Европа со своим укладом и традициями, есть Азия. А Евразия всего лишь континент. Географическое понятие. Причём, ваши и наши богатые отправляют детей на учёбу в Лондон, Париж и Нью-Йорк, а не в Ашхабад и Самарканд. И сами едут жить не в Душанбе.

Но мир по-прежнему полон загадок. Вопрос о том, почему муравьи вдруг устремляются миллионами и миллиардами неведомо куда, или саранча поднимается в воздух необъятной тучей и летит, летит, заслоняя небо – до сих пор не имеет ответа. Никто не знает и о том, почему народ, мирно пасший овечек и попивавший кумыс, затем собирается в беспощадные тумены и несётся сквозь евразийские степи, обращая в пыль чужие города. И дымом дымится под ним дорога, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, и постораниваются, косясь и офигевая, другие народы и государства.

Отчего всё так? Зачем? Нет ответа. Учёный Лев Гумилёв предложил свою версию: это от Солнца. От солнечных протуберанцев. Однако другие учёные ему пока не поверили. Может, ещё поверят.

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