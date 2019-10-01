Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. На Т95 млрд планируют увеличить республиканский бюджет на 2019 год, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Предлагается доходы республиканского бюджета увеличить на Т95 млрд за счет налоговых (Т12 млрд) и неналоговых (Т83 млрд) поступлений», — сказал Даленов на заседании правительства РК во вторник.

Так, по его словам, «драйверами» налоговых поступлений станут налоги на добавленную стоимость (Т2,8 трлн) и на международную торговлю (Т1,5 трлн), а также корпоративный подоходный налог (Т2 трлн). Неналоговые поступления увеличатся за счет увеличения поступления дивидендов на Т50 млрд до Т66 млрд и фактических поступлений на сумму Т33 млрд. В целом доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году составят Т7,81 трлн. При этом дефицит бюджета сохраняется ранее утвержденным: Т1,365 трлн (3,1% к ВВП), ненефтяной дефицит без учета ненефтяных доходов Т5,5 трлн (8,5% к ВПП).

«Общий объем поступлений в бюджет с учетом увеличения составит Т10,7 трлн, расходы увеличиваются соразмерно увеличению доходов на Т95 млрд и превысят Т12 трлн, дефицит составит Т1,4 трлн», — пояснил Даленов.

При этом он подчеркнул, что при уточнении республиканского бюджета на 2019 год основные показатели прогноза социально-экономического развития страны (в том числе и коридор годовой инфляции в пределах 4-6%) предлагается сохранить.

По данным министерства финансов РК, дополнительные доходы будут направлены на выплаты адресной социальной помощи в связи с увеличением контингента получателей (Т36,9 млрд), оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения (Т23,3 млрд), развитие культуры и спорта (Т2,7 млрд), финансирование обновления парка пассажирских вагонов, санитарной техники и проектов машиностроительной отрасли (Т36,7 млрд), развитие и пополнение авиапарка специализированными воздушными судами (Т21,1 млрд), выдачу жилищных займов вкладчикам и выплату премий по вкладам (Т17,1 млрд), реконструкцию гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Павлодарской и Актюбинской областей (Т8 млрд), реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения Жамбылской области (Т7,2 млрд).

Проект уточненного бюджета на 2019 год по результатам заседания правительства был одобрен и передан на рассмотрение мажилиса парламента РК.