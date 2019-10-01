Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Проблемы качества связи в Нур-Султане планируют решить установкой 50 мачтовых сооружений, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Установка базовых станций не осуществляется из-за того, что нет возможности подключиться к энергетике, нет соответствующих мачтовых сооружений, нет инфраструктуры. Поэтому министерство в пилотном проекте Щучинско-Боровской зоны при поддержке акимата Акмолинской области провело работу, которая позволила установить соответствующие базовые станции на те мачтовые сооружения, которые построили частные компании, привлеченные акиматом», — сказал Жумагалиев на пресс-конференции во вторник.

В результате, по его словам, качество заметно улучшилось в данной зоне.

«Сейчас мы такую же работу проводим с акиматом Нур-Султана. 50 мачтовых сооружений будут устанавливаться по городу. Многие проблемы будут урегулированы», — сказал министр.

Далее министерство, по его данным, предполагает работу с Павлодаром и Алматы и с остальными регионами.

«Думаю, эта работа позволит нам разительно повысить качество и устойчивость сотовой связи в регионах», — ожидает министр.

По его мнению, 5G – это та технология, которая позволит решить все технологические вопросы: цифровизация транспорта, вопросы безопасности.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. сел в Казахстане не имеют широкополосного доступа в интернет, подключить их, по данным министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева, планируется до конца 2022 года.

При этом министр заявил о планах по внедрению в Казахстане сетей 5G.

«Планы по внедрению 5G в Казахстане: 1. С 2020 года и до конца 2022 года планируется начать строительство сети 5G в промышленных объектах в городах республиканского значения Нур-Султан, Алматы, Шымкент. 2. Областные центры планируется охватить сетями 5G охватить в 2023-2025 годах», — заявил Жумагалиев.