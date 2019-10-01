Казахи полагают, что их мнения остаются не услышанными за границей…

При упоминании названия нашей страны, у большинства западных людей перед глазами возникает, надо полагать, такой Казахстан, каким он показан в фильме «Борат». И с этим, пожалуй, пока еще ничего не поделаешь

Ведущая американская газета Los Angeles Times опубликовала статью Марьяна Саакаяна под названием «Armenia’s prime minister pays a visit, promotes investments and repatriation» — «Премьер-министр Армении совершает визит, продвигает вопросы инвестиции и репатриации».

В ней рассказывается о том, как в Лос-Анджелесе представители местных властей и армянской диаспоры встречали премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Америку с визитом, и о массовом митинге, устроенном по этому случаю. Там нынешний глава армянского правительства характеризуется как человек, который стоял за состоявшейся в 2018 году в этой стране «бархатной революцией», в ходе которой ее «граждане мирным путем свергли существующий режим» для того, чтобы привести вместо него к власти «демократическую администрацию».

В воскресенье состоялся митинг в честь визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Лос-Анджелес. (Фото предоставлено Анушаваном Шахназаряном/latimes.com)

Никол Пашинян, выступая перед собравшейся публикой, сказал, что «теперь он работает над возрождением демократии, закреплением свободных выборов и открытой, реформированной системы государственного управления».

Местные официальные лица в своих приветственных речах воздавали должное его дальновидности и возглавленному им «восстанию против массовой коррупции».

«С появлением этого премьер-министра в Армении наступил новый солнечный день; день демократии… открытости, … и больше нет места коррупции», — сказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

«Нам пора начать совершать визиты туда, вкладывать инвестиции в армянскую экономику, поддерживать это государство, пора оказывать содействие неуклонному подъему новой Армении под руководством этого премьер-министра», — добавил он.

Адам Шифф, представляющий Демократическую партию член Палаты представителей Соединенных Штатов от 28-го избирательного округа Калифорнии, назвал Лос-Анджелес «столицей армянской диаспоры».

Присутствовала там, как это следует из содержания вышеназванной статьи, и представительница нашей страны.

В ней в этой связи излагается следующее: «Сауле Гусманова, жительница Лос-Анджелеса родом из Казахстана, держала большой армянский флаг на своих плечах, говоря о своей обеспокоенности в отношении демократии.

«Я поддерживаю армянский народ, потому как я думаю, что он вправе защищать свои права», — сказала она, заявляя о том, что у нее на родине имеет место «похожая ситуация». В этой связи, по ее словам, «казахи полагают, что их мнения остаются не услышанными», когда дело касается реакции из-за границы.

То есть в данном случае имеется в виду, надо полагать, контрастный характер иностранного вовлечения в развитие способных вылиться в «бархатную революцию» выступлений в Армении и Казахстане. Мол, если в первом случае (в прошлом году в Армении) имела место мощная поддержка «демократическому подъему» масс со стороны международного (читай: западного) общественного мнения, то во втором случае (в этом году в Казахстане) – нет.

Но такая разность отношений западного истеблишмента и формируемого в значительной мере под его влиянием международного общественного мнения к развитию политической ситуации в Армении и Казахстане имеет, надо полагать, свои вполне объективные объяснения.

Закавказская нация воспринимается во многом как часть Запада хотя бы уже потому, что ее представители вносили и продолжают вносить весомый вклад в развитие западной цивилизации в целом и ведущих держав Европы (в том числе можно назвать и Россию) и Америки, в частности. Армянские диаспоры являются влиятельной силой в Западной Европе и Северной Америке. По мнению небезызвестного Збигнева Бжезинского, американское армянское лобби является одним из наиболее эффективных этнических лобби в США.

Казахстан же на Западе воспринимается как одна из тех глубинно-континентальных стран Евразии, чьи названия заканчиваются на «стан» и считаются трудно запоминаемыми. Джон Керри, назначенный госсекретарем США при президенте Бараке Обаме, во время своей первой большой публичной речи в таком качестве оконфузился, дав Кыргызстану новое и необычное название — Кырзахстан. Таким образом, он перепутал соседнюю с нами республику с Казахстаном. И это был, так сказать, американский министр иностранных дел. Что уж тут говорить об американской и западной публике в целом. При упоминании названия нашей страны, у большинства тамошних людей перед глазами возникает, надо полагать, такой Казахстан, каким он показан в фильме «Борат».

И с этим, пожалуй, пока еще ничего не поделаешь.

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