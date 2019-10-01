Настроения на финрынках и инфляция зависят от размера базовой ставки Нацбанка

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Настроения на финансовых рынках и инфляция зависят от размера базовой ставки Национального банка (НБ) РК, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

«С момента перехода на инфляционное таргетирование в августе 2015 года как новому режиму ДКП (денежно-кредитной политики – КазТАГ) центральному (Национальному – КазТАГ) банку удалось снизить уровень инфляции с двухзначных цифр – 13,6% по итогам 2015 года до 5,5% в годовом выражении на начало сентября 2019 года. Как правило, решения по базовой ставке принимаются с учетом динамики инфляции, а также уровня экономического роста, рисков со стороны внутренних и внешних условий. Напомним, от уровня базовой ставки зависит стоимость фондирования банков, процентные ставки по банковским продуктам, что позволяет регулировать настроения на финансовых рынках и, соответственно, влиять на уровень инфляции (см. диаграмму)», — прокомментировал Досов для КазТАГ заявление директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Виталия Тутушкина о том, что если инфляция в Казахстане продолжит расти за границу коридора, то базовая ставка будет еще раз повышена.

Основной целью Нацбанка РК, продолжил эксперт, является обеспечение стабильности цен в стране.

«Тем не менее монетарный регулятор при проведении своей ДКП стремится учитывать баланс между поддержанием ценовой стабильности и содействием в достижении экономического роста», — констатирует собеседник агентства.

На вопрос, свидетельствует ли заявление Тутушкина о уже принятом в недрах Нацбанка решении повысить базовую ставку, спикер ответил отрицательно.

«Последние годы Нацбанку удавалось сдерживать рост цен в заданных коридорах (5-7%, 4-6%), что обусловило относительно низкую волатильность процентных ставок денежного рынка и повысило предсказуемость условий работы на финансовом рынке и ведения бизнеса для банковских клиентов, то есть реального сектора экономики. Однако, как сообщил регулятор, в I квартале 2020 года существует вероятность выхода инфляции за пределы таргетируемого коридора 4-6%. В этом случае регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитных условий. Другими словами, регулятор будет принимать решения по базовой ставке исходя из тех условий, которые сложатся на тот момент. А готового решения (со стороны Нацбанка по размеру базовой ставки – КазТАГ) на данный момент нет», — заявил Досов.

Одной базовой ставки для снижения уровня инфляции, по признанию эксперта, мало.

«Регулятор, изменяя базовую ставку, влияет на динамику цен, главным образом, через внутренний спрос. Вместе с тем для дальнейшего снижения инфляции и ее закрепления ниже целевого уровня 4% к 2021 году, как мы неоднократно ранее говорили, необходима слаженность фискальной и монетарной политик. И если внешнеэкономические связи страны могут выступать факторами тех или иных шоков, поскольку не находятся под непосредственным внутренним контролем, то сдерживание инфляционных издержек путем расширения предложения товаров и услуг в стране, оптимизации бюджета могут облегчить задачу по обеспечению ценовой стабильности в средне- и долгосрочном плане», — резюмировал Досов.

Напомним, 27 сентября директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка (НБ) РК Виталий Тутушкин заявил, что если инфляция в Казахстане продолжит расти за границу коридора, то базовая ставка будет еще раз повышена.

«Если мы будем видеть, что все-таки инфляция «не слушается» базовую ставку, то мы, конечно, ее (базовую ставку – КазТАГ) дальше будем повышать. Цель – не остаться в нейтральной зоне. Нам важна, именно с точки зрения базовой ставки, сама инфляция и то, где она находится», — сказал Тутушкин, отвечая на вопрос на второй научно-практической конференции Национального банка в прошлую пятницу в Алматы.

9 сентября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,25%.