70 лет Китайской Народной Республики 01.10.2019 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 91 0 Востоковед Адиль Каукенов о юбилее коммунистического этапа в истории Поднебесной Похожие материалы: Причину высоких цен на уголь назвали в антимонопольном ведомстве РК «Русская медная компания» на 13% увеличит инвестиции на развитие горной добычи в РК и РФ Пятно синофобии на визите Касым-Жомарта Токаева в Китай Аблязов допущен к партстроительству 10 документов подписали Токаев и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине