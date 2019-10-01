Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 100 человек спасают ежегодно из трудового рабства в Казахстане, сообщил старший преподаватель Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК Рахматулла Балашов.

«В Казахстане ежегодно из трудового рабства спасают более 100 человек. (…) В наши дни торговля людьми – это одна из форм выгодного криминального бизнеса. Согласно глобальному индексу рабства, по всему миру почти 40 млн людей находятся в рабстве – это огромная цифра. Казахстан в 2017 году находился на 83 месте из 167 стран (75 тыс. человек)», — сказал Балашов в кулуарах регионального семинара на тему: «Международное и региональное сотрудничество для пресечения незаконных финансовых потоков, полученных в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (ТЛ/НВМ)».

Он также сообщил, что в 2017 году органами внутренних дел было возбуждено свыше 250 уголовных дел, связанных с торговлей людьми.

«Семинар предназначен не для прессы», — заявил региональный координатор управления Организация объединенных наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) Данило Камписи корреспонденту агентства.

Кроме того, журналистам сообщили, что все последующие части семинара закрыты для прессы. Представители генеральной прокуратуры и академии отказались от комментариев для СМИ.