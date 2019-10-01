Алматы. 1 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отслеживать уровень потребления воды и электроэнергии отдельными КСК планируют в Алматы, сообщил руководитель управления цифровизации города Баян Конирбаев.

«Уже внедрена платформа электронного КСК, где люди могут голосовать, ставить определенные задачи внутри КСК, но мы бы хотели еще внедрить правильные инструменты, чтобы максимально создать условия для граждан, чтобы количество потока воды, затрат на электроэнергию мониторилось, выводить показатели по кондоминиумам, по жилым комплексам, их уровень потребления воды, электроэнергии», — сказал Конирбаев на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что приоритетными направлениями цифровизации Алматы будут безопасность, развитие ЖКХ, управление транспортными потоками, образованием, здравоохранением, общая система городского планирования.