Рост экономики Казахстана достигнет 3,8% в 2019 году – Fitch

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что рост экономики Казахстана достигнет 3,8% в 2019 году по сравнению с пятилетним средним показателем 2,9%, сообщило агентство.

«Мы ожидаем, что рост достигнет 3,8% в 2019 году по сравнению с пятилетним средним показателем 2,9% и текущим медианным значением «BBB» 3,3%, вызванным устойчивым внутренним спросом, поддерживаемым государственными социальными мерами и инфраструктурными проектами в сфере строительства, жилья и транспорта», — говорится в отчете на сайте агентства.

Ценовое давление растет, по мнению Fitch, из-за повышения заработной платы и социальных выплат, а также роста потребительских кредитов, поддерживаемых госпрограммами (14,6% год к году на конец апреля 2019 года).

«Мы ожидаем, что бюджет государственного сектора продемонстрирует небольшой профицит в размере 0,3% ВВП в 2019 году по сравнению с 2,6% в 2018 году и превратится в дефицит в 2020-2021 годах, что отражает более низкие прогнозные цены на нефть и более экспансионистскую бюджетную позицию в соответствии с приоритетами политики правительства», — сообщает Fitch.

Расходы Казахстана вырастут, по оценке агентства, на 1,4 п.п. ВВП в 2019 году, отражая увеличение минимальной заработной платы и заработной платы в госсекторе, социальных выплат, снижение подоходного налога и принятие программы облегчения бремени задолженности для заемщиков с низким уровнем дохода.

«Политический переход завершен: Fitch Ratings ожидает широкой преемственности политики после недавней смены руководства», — полагает Fitch.

Смена руководства, по мнению аналитиков агентства, была вызвана отставкой бывшего президента Нурсултана Назарбаева в марте 2019 года. Переход был организованным и следовал предписанным институциональным шагам, не угрожая социальной и политической стабильности.