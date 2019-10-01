Суд в Алматы не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Манзорова

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Суд в Алматы не выносил решения по мере пресечения в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

«Материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал», — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Отметим, что по закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 4.55 того же дня Манзоров якобы был арестован и помещен сотрудниками антикорупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание заместителя акима Алматинской области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

Манзоров был назначен на пост замакима Алматинской области 12 июля. До этого он с 2008 по 2017 годы был акимом Алатауского района Алматы.