Заседание координационного совета генпрокуроров стран СНГ проходит в Бишкеке

Алматы. 1 октября. КазТАГ — Заседание координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит в Бишкеке, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«1 октября в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке проходит 29-е заседание координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Приветствие президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова к участникам заседания зачитал руководитель аппарата президента КР Досалы Эсеналиев.

«Уважаемые участники заседания координационного совета, дорогие гости, сердечно приветствую вас в столице Кыргызской Республики – городе Бишкек. Укрепление многосторонних связей между государствами-участниками СНГ и всестороннее использование имеющегося потенциала организации является одной из ключевых задач, стоящих перед нашими государствами. Сегодняшняя ваша встреча еще раз показала наличие у государств содружества стремление придать новый импульс межгосударственным отношениям», — сказал Жээнбеков.

Он подчеркнул, что координационный совет является одной из ключевых организаций, которая имеет большой авторитет и солидный опыт в реализации важнейших правовых задач на нашем пространстве. Совет за прошедший период полностью подтвердил необходимость своей деятельности.

По мнению главы государства, работа координационного совета важна для решения не только межведомственных задач, но и глобальных, таких как защита прав человека и борьба с транснациональной организованной преступностью.

«Транснациональная преступность не знает границ, не признает суверенитета государств и является нашей общей проблемой. Усилия только одного государства недостаточны для эффективного противостояния организованной и транснациональной преступности. Необходимо не просто тесное, но и постоянное сотрудничество всех государств, являющихся членами координационного совета. Только общая совместная работа всех заинтересованных стран-участниц координационного совета предоставит наибольшие шансы на успех», — отметил Жээнбеков.

Президент КР выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания координационного совета послужат дальнейшему развитию сотрудничества между органами прокуратуры государств-участников СНГ и будет способствовать высокой эффективности их деятельности.