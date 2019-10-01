Заседание координационного совета генпрокуроров стран СНГ проходит в Бишкеке

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Алматы. 1 октября. КазТАГ — Заседание координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит в Бишкеке, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«1 октября в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке проходит 29-е заседание координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Приветствие президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова к участникам заседания зачитал руководитель аппарата президента КР Досалы Эсеналиев.

«Уважаемые участники заседания координационного совета, дорогие гости, сердечно приветствую вас в столице Кыргызской Республики – городе Бишкек. Укрепление многосторонних связей между государствами-участниками СНГ и всестороннее использование имеющегося потенциала организации является одной из ключевых задач, стоящих перед нашими государствами. Сегодняшняя ваша встреча еще раз показала наличие у государств содружества стремление придать новый импульс межгосударственным отношениям», — сказал Жээнбеков.

Он подчеркнул, что координационный совет является одной из ключевых организаций, которая имеет большой авторитет и солидный опыт в реализации важнейших правовых задач на нашем пространстве. Совет за прошедший период полностью подтвердил необходимость своей деятельности.

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По мнению главы государства, работа координационного совета важна для решения не только межведомственных задач, но и глобальных, таких как защита прав человека и борьба с транснациональной организованной преступностью.

«Транснациональная преступность не знает границ, не признает суверенитета государств и является нашей общей проблемой. Усилия только одного государства недостаточны для эффективного противостояния организованной и транснациональной преступности. Необходимо не просто тесное, но и постоянное сотрудничество всех государств, являющихся членами координационного совета. Только общая совместная работа всех заинтересованных стран-участниц координационного совета предоставит наибольшие шансы на успех», — отметил Жээнбеков.

Президент КР выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания координационного совета послужат дальнейшему развитию сотрудничества между органами прокуратуры государств-участников СНГ и будет способствовать высокой эффективности их деятельности.

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