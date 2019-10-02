Токаев примет участие в заседании клуба «Валдай» в Сочи

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Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

«3 октября (…) Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Мероприятие будет посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве», — написал Курмангали в соцсети в среду.

Он отметил, что в ходе дискуссии будут рассматриваться вопросы растущего влияния Востока (в широком понимании) на современное геополитическое устройство мира,  перспективы политического и экономического взаимодействия на территории Евразийского пространства, проблемы ближневосточного урегулирования.

По его словам, ожидается, что наряду с главами России и Казахстана в ходе пленарной сессии выступят президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II и президент Филиппин Родриго Дутерте.

«Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира», — резюмировал Курмангали.

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