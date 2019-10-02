Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе местами ожидается дождь, в горах на юго-востоке осадки. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 0-5 метров в секунду. Температура ночью -1-3, днем +11+13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +5+7, днем +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +7+9, днем +21+23.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, в северной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Туркестанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса, в восточной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+13, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области ночью местами дождь, ночью ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +14+19, ночью +7+12.

В Атырауской области днем дождь, ночью местами дождь, местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +10+15.

В Алматинской области ночью в горах возможен дождь с небольшим снегом, местами туман. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Костанайской области местами туман. Днем +10+15, ночью -1-6.

В Павлодарской области тоже местами туман. Днем +8+13, ночью -1-6.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман. Днем +10+15, ночью -1-6.

В Карагандинской области ночью и утром местами туман, на западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +8+13, ночью -3-8.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, на севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +7+12, ночью -5-10.

В Мангистауской области без осадков. Днем +18+23, ночью +10+15.

В Актюбинской области тоже без осадков. Днем +11+16, ночью +1+6.

В Акмолинской области без осадков. Днем +10+15, ночью -1-6.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.