ЕАЭС сложно назвать выгодным для казахстанских потребителей

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Режим торговли в рамках Евразийского экономического союза сложно назвать выгодными для казахстанских потребителей, считает экономист, финансовый директор ТОО «Эковатт» Саян Комбаров.

«Считаю, что режим торговли в рамках ЕАЭС не выгодным для потребителей РК. Мы платим высокие импортные пошлины на автомобили, якобы для зашиты отечественных производителей. При этом сами отечественные производители не создают почти никакой добавочной стоимости, а только собирают иногда просто разобранные за рубежом готовые авто и крупные части», — прокомментировал Комбаров для КазТАГ сообщение об утверждении нового норматива распределения импортных пошлин среди стран ЕАЭС.

Одновременно и достаточно регулярно, продолжает эксперт, они получают льготные кредиты и субсидии из бюджета и БРК (Банка развития Казахстана – КазТАГ).

«Вместе с тем, экономически любые протекционистские меры просто произвольно перераспределяют финансовые ресурсы, нарушают свободу рынка, способствуют удорожанию продукции для конечного потребителя и мешают конкуренции», — полагает собеседник агентства.

Возьмем, предлагает спикер, например, программу субсидирования банковских автокредитов.

«Это делается за счет эмиссии Нацбанка и помощи бюджета, и ведет к росту инфляции и затрат бюджета», — убежден Комбаров.

И во многом благодаря данной программе, конкретизирует эксперт, создается искусственный спрос на автомобили отечественного производства.

«Однако, если по ним (льготным автокредитам – КазТАГ) может быть объявлен дефолт, то это станет уже социальной проблемой. Кроме того, субсидирование именно в такой форме, как правило, приводит к увеличению стоимости товара», — отметил собеседник агентства.

В то же время, если вернуться к пошлинам и таможенной политике ЕАЭС, подчеркнул спикер, то они более выгодны России, в которой мировые автопроизводители создают крупные заводы с более высоким местным содержанием.

«А казахстанские потребители и налогоплательщики переплачивают в пользу как отечественных производителей, так и российских», — резюмировал Комбаров.

Напомним, ранее сообщалось об утверждении нового норматива распределения импортных пошлин среди стран ЕАЭС.

«Лидеры ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване 1 октября утвердили новый норматив распределения импортных пошлин между странами союза», — говорится в сообщении в среду.

Для сведения: сборочными автопредприятиями в РК являются ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan», ТОО «СемАЗ», АО «АЗИЯ АВТО», «СарыаркаАвтоПром», «КАМАЗ-Инжиринг», «Hyundai Auto Kazakhstan».

Программа льготного кредитования на покупку отечественных автомобилей действует в Казахстане с апреля 2015 года, а объем финансирования программы составил Т42 млрд.

25 апреля 2015 года АО «Банк развития Казахстана» (БРК) стала владельцем 11,05% акций АО «Группа компаний «Аллюр» (ГКА) на общую сумму Т1,43 млрд. Как стало известно в мае 2017 года, акционером банк стал в результате сложившихся на тот момент обстоятельств – превратил имевшиеся суммы штрафов и пеней заемщика в долю в акционерном капитале.