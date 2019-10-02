YourChina и ChinaStudy проиграли в суде дело о клевете против блогера в Алматы

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Работающие в сфере обучения за рубежом ТОО «YourChina» и ТОО «ChinaStudy» проиграли в суде дело о клевете против блогера Нурсултана Сагындыка в Алматы, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«2 октября судья Бостандыкского районного суда Алматы Назым Альпиева огласила решение по иску о защите деловой репутации к блогеру Нурсултану Сагындыку. Истцам отказано в полном объеме их требований», — говорится в сообщении в среду.

Сагындык создает и размещает видеоролики информационного характера об организации обучения в Китае на канале НЕ OXFORD в YouTube.

«В одном из роликов блогер упомянул две казахстанские компании, работающие в сфере организации обучения за рубежом – ТОО «YourChina» и ТОО «ChinaStudy». Руководители обеих компаний посчитали, что в спорном ролике содержится «информация клеветнического характера» и обратились в суд», — уточнили в фонде.

Указанные компании через суд требовали опубликовать опровержение, удалить спорный ролик из интернета, а также взыскать с Сагындыка Т100 тыс. – во столько они оценили расходы по оплате психолого-филологической экспертизы.

«В ходе судебного разбирательства истцы не предоставили суду доказательств умаления их деловой репутации, не смогли даже определить, какие именно фразы носят «клеветнический характер». Интересы блогера в суде представляла руководитель юридической службы фонда «Әділ сөз» Татьяна Симахина», — сказано в сообщении.