Финансирование «ҚазАвтоЖола» из госбюджета могут сократить почти на Т5,5 млрд в 2019 году

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Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Финансирование АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» из государственного бюджета могут сократить почти на Т5,5 млрд в 2019 году, передает корреспондент агентства.

«Учесть, что в составе затрат министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2019 год предусмотрены средства для перечисления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме Т21 223 199 тыс.», — говорится в проекте закона «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

В действующем бюджете размер предусмотренных для «ҚазАвтоЖола» средств составляет Т26 666 940 тыс., то есть, речь идет о планах сократить финансирование нацкомпании на Т 5443 741 тыс.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 14 октября.

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