Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС – Матвиенко

Алматы. 2 октября. КазТАГ – По словам спикера совета федерации России Валентины Матвиенко, Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает ТАСС.

«Мы знаем, это озвучено, что президент Узбекистана принял решение, сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС», — заявила Матвиенко в среду на встрече с главой законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Она выразила надежду, что процесс согласования не затянется, «чтобы Россия и Узбекистан имели возможность сотрудничать в рамках союза».

«Вступление Узбекистана в ЕАЭС даст новые возможности для двустороннего взаимодействия и устранит определенные барьеры и преграды, которые существуют в отношениях двух стран», — добавила Матвиенко.

Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года. В союз входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения.