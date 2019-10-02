Плохое качество казахстанских автодорог не признают специалисты отрасли

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Плохое качество казахстанских автодорог не признает председатель правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Улан Алипов.

«У нас сеть – 96 тыс. км автодорог, из них 25 тыс. км – республиканского значения. До прошлого года реконструкция шла по республиканской сети, мы построили все международные коридоры, которые позволяют получать доход за счет транзитного потока автотранспорта. Качество строительства дорог достигается пятиступенчатым контролем: подрядчик с наличием аттестованной лаборатории, автор проекта, сторонний технический надзор, надзор РГП «Центр качества» и контроль со стороны заказчика. Кроме этого, подрядчик дает пятилетнюю гарантию, и ему невыгодно некачественно строить, чтобы потом возвращаться и исправлять дефекты за свой счет. Поэтому нельзя говорить, что у нас на республиканских дорогах нет качества», — сказал Алипов в кулуарах конференции «Актуальные проблемы дорожного строительства» в среду.

Вместе с этим он отметил, что есть республиканские дороги, которые требуют ремонта.

«Сейчас идет работа полным ходом на трассе между Талдыкорганом и Усть-Каменогорском, на трассе Атырау – Астрахань (на 60 км от границы с РФ работы начаты, по остальным участкам определены подрядчики). На трассе Алматы – Бишкек на реконструкции находится участок Узынагаш – Отар, через два года там будет дорога с четырехполосным движением. К ремонту дороги Кызылорда – Жезказган – Павлодар мы приступим со следующего года, сейчас идет работа над проектно-сметной документацией», — рассказал Алипов.

Отдельно спикер остановился на взимании платы за проезд по дорогам.

«Почему мы внедряем платность? Чтобы тратить эти деньги на содержание дорог. Четыре дороги, на которых внедрили платность (Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Капшагай, Алматы – Хоргос – КазТАГ), содержатся, можно сказать, за свой счет, ни копейки бюджетных денег на них не тратится. У нас есть программа: когда у нас будет 11 тыс. км платных дорог – сбор будет около Т40 млрд, и они сами себя будут окупать», — подчеркнул глава нацкомпании.

С ним согласен и президент АО «КаздорНИИ» Багдат Телтаев.

«Общественность думает, что дороги у нас совсем плохие, но это не совсем так. Были названы цифры, что в России за последний год было построено 300 км федеральных дорог, а в Казахстане ежегодно строится и проходит реконструкцию от 700 до 1 тыс. км автодорог. Это говорит об интенсивном дорожном строительстве в Казахстане. После развала СССР Казахстану досталась очень плохая сеть автодорог, практически не было местной сети. С начала века дорожная общественность борется с бездорожьем, темп строительства хороший. Но надо повышать качество – это новые технологии, новые материалы», — говорит Телтаев.

По его словам, хорошую помощь в определении качества автотрасс им оказывает закупленная пять лет назад передвижная лаборатория для контроля качества автодорог.

«Она передвигается со скоростью 110 км/ч, оснащена несколькими камерами, лазерной системой, компьютером с большим объемом памяти, двигаясь, сканирует дорожное полотно, выявляя все дефекты: трещины, сколы, выбоины, выкрашивание, шелушение. Потом анализирует информацию и выдает результат, на каком участке дороги какой ремонт необходим. С использованием этой техники было обследовано 14 тыс. км автодорог, самыми плохими признаны местные дороги в западной части Казахстана», — пояснил глава «КаздорНИИ».

Также ученый уверен в качестве отечественных стандартов строительства автодорог.

«Стандарты наши отечественные неплохие, они позволяют строить автодороги высокого качества. Так, автодорога Астана – Бурабай была построена по отечественным стандартам и 13 лет работает бездефектно», — резюмировал Телтаев.