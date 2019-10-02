На «КазТрансГаз Аймак» жалуются в связи с недопуском к работам по подключению к газу

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Поставщики услуг жалуются на АО «КазТрансГаз Аймак» (КТГА) в связи с недопуском их к работам по подключению к газу, сообщил председатель комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики Казахстана Рустам Ахметов.

«Монопольное положение (КТГА – КазТАГ) на основных рынках товарного газа негативно отражается на сопутствующих рынках. В частности, независимые поставщики услуг по подключению к газу жалуются на АО «КазТрансГаз Аймак» в связи с недопуском их к работам по подключению к газу», — сообщил Ахметов на заседании рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых товарных рынках в среду.

Присутствовавший на заседании представитель ОИПиЮЛ «Бірлік» поддержал заявление Ахметова. В ответ первый заместитель генерального директора КТГА Галым Айдосов мотивировал отказ монополиста допускать независимых поставщиков опасностью работ для людей.

«В 2015-2016 годах было 10 отравлений газом, сейчас – 17, летальных исходов было 18, сейчас – 29», — сказал Айдосов.

Ахметов назвал статистику смертей «единственным аргументом монополистов против развития конкуренции» на рынке товарного газа.

«Мы понимаем: проблемы есть. Если этим будут заниматься частные организации, возможно, будут вопросы, связанные с безопасностью этих работ. Но для этого есть контролирующие государственные органы, которые должны за этим следить», — подчеркнул Ахметов.

По его словам, монопольное положение сохраняется на сопутствующих рынках, рынках строительно-монтажных работ и подключения к газу.

«Вот у нас сегодня представлен независимый поставщик (представители ОИПиЮЛ «Бірлік» – КазТАГ), который говорит: «Мы готовы дешевле подключать к газу, чем те компании, которые рекомендует «КазТрансГаз Аймак». Это порядка трех-четырех компаний, которые постоянно работают. У них (независимых поставщиков – КазТАГ) цена дешевле на Т40-50 тыс., то есть они готовы подключить в среднем за Т70 тыс. одного потребителя, провести трубу, тогда как структуры «Аймака» (КТГА – КазТАГ), рекомендуемые им, осуществляют эти работы за Т114 тыс. Они (КТГА – КазТАГ) утвердили список рекомендуемых компаний», — добавил в кулуарах рабочей группы Ахметов.

Напомним, ранее на заседании рабочей группы также обсуждался вопрос рисков при отмене госрегулирования цен на товарный газ. В частности, по мнению монополистов, отказ от госрегулирования может привести к пятикратному подорожанию товарного газа в Казахстане.