Расследование в отношении ИО главы отдела управления по делам обороны завершено в Алматы

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Расследование в отношении ИО начальника отдела управления по делам обороны завершено в Алматы, сообщает антикоррупционная служба.

«Завершено досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела управления по делам обороны и инспектора дежурной части управления полиции Ауэзовского района города Алматы (ранее прикомандированного в местный орган военного управления) по подозрению в совершении коррупционных преступлений», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По версии следствия, фигуранты дела, являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, «подозреваются в неоднократном завладении мошенническим путем денежными средствами в общей сумме Т470 тыс. под предлогом отсрочки от воинской службы и выдачи военного билета гражданам».

«Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о предании подозреваемых суду», — сказано в сообщении.