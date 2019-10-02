«Дети номенклатуры не удержат власть». «Госдолг страны. Кому и сколько должен Казахстан». «Почему тенге не обрушился? Его кто-то тайно поддержал». «Уже несколько дней не утихает скандал вокруг высокопоставленного чиновника Багдата Манзорова»

Сетевой Казахстан 2 октября 2019г.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Казахстан теряет управление» — Последние кадровые перестановки говорят о том, что начался самый плохой сценарий. Как это часто бывает в период транзита, страна начала терять управление. Во власть должна прийти целая когорта людей из реального сектора… В нашей экономике сбиты заводские настройки. Что происходит обычно с таким механизмом? Правильно – он ломается и катастрофа пропорционально его размерам и сложности. Казахстан конечно, не исчезнет с карты мира. По крайней мере, пока. Но вечная борьба за существование бесконечна и теперь важно, какую роль в этом сыграет наше поколение. Нам нужен посттравматический рост. За эти годы выросло другое поколение. Дети номенклатуры не удержат власть, как думают некоторые – они выросли в сытости и не имеют навыков выживания. Придут новые, другие, не голодные, но и не сытые. И, пожалуй, это лучший симбиоз.

TENGRINEWS . KZ . «Госдолг страны. Кому и сколько должен Казахстан» — Свыше 40 миллиардов долларов, или более 15 триллионов тенге, составляет государственный долг Казахстана. Об этом в ответ на официальный запрос Тengrinews.kz сообщили в Министерстве финансов. Такая сумма госдолга образовалась по состоянию на 1 июля 2019 года. В ведомстве уточнили, что 31 миллиард долларов, или свыше 12 триллионов тенге из этой суммы является правительственным долгом. В том числе внешний долг составляет 5,4 триллиона тенге (14 миллиардов долларов), а внутренний — 6,7 триллиона тенге (17 миллиардов долларов).

365 INFO . KZ . «Почему тенге не обрушился? Его кто-то тайно поддержал» — Нацбанк приступил к фиксации курса доллар/тенге, пишет экономист Олжас ТУЛЕУОВ в телеграм-канале Tengenomika. Эксперт считает это единственным объяснением, почему не произошло солидного обесценивания казахстанской валюты, хотя совокупность факторов должна была привести именно к этому… Экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ, наоборот, признаков вмешательства регулятора не видит. По его мнению, ситуация развивается естественным путем.

LITER . KZ . «Асхат Аймагамбетов: «Государству нет необходимости все регулировать»» — Министр образования и науки РК Асхат АЙМАГАМБЕТОВ нашел время в своем плотном графике работы для эксклюзивного интервью Liter.kz. Колумнист нашей газеты, известный журналист и блогер Гульбану АБЕНОВА стала первой, кому главный учитель страны подробно ответил на все вопросы, волнующие общество — Зарплата будет увеличена в два раза за четыре года. Президент поставил такую задачу. Кто получает 150 тысяч тенге – станет зарабатывать 300 тысяч тенге, у кого-то доход повысится с 70 тысяч до 140 тысяч тенге. На такое повышение зарплаты потребуются триллионы из республиканского бюджета. Это действительно очень важный шаг. Кроме того, будет оплачиваться наставничество. Исследования показывают, что основная часть учителей, уходящих из школы, принимают решение в течение первого года. Поэтому в первый год мы должны закрепить за учителем-новичком наставника – опытного учителя. За эту работу, передачу своего богатого педагогического опыта, он будет получать ежемесячно доплату в размере 17 тысяч тенге.

CAMONITOR . KZ . «Как вдохнуть жизнь в казахскую литературу?» — Можно еще долго возмущаться отсутствием в стране качественной литературы на казахском языке и искать виноватых, а можно уже сегодня начать действовать. Именно так и поступила наша соотечественница Раиса КАДЕР, которая, проживая в Монголии, занялась — и весьма успешно — переводом детских мировых бестселлеров на казахский язык. Недавно она вернулась на родину и любезно согласилась ответить на наши вопросы.

TIME . KZ . «Бендеру и не снилось» — Сегодня одно из самых масштабных уголовных дел в стране по экономическим преступлениям ведется тихо и незаметно для общества. А между тем разоблачена целая ОПГ из трех десятков человек, занимавшаяся обналичиванием бюджетных средств. Дельцы помогли более пяти тысячам компаний вывести 350 миллиардов тенге, часть из которых оседала в карманах чиновников различного уровня. Суммы и размах деятельности группы поражают: следствие ведется почти год и завершится, по всей видимости, еще не скоро. Нам стали известны некоторые подробности этого дела.

«О чём молчат эксперты?» — Вот уже восемь месяцев расследуется дело о ДТП, одним из главных фигурантов которого является судья. Генпрокуратура подтвердила, что сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области волокитили дело по расследованию автопроисшествия со смертельным исходом. Теперь разобраться в обстоятельствах этой аварии предстоит пинкертонам МВД.

«У Багдата всё спокойно» — Уже несколько дней не утихает скандал вокруг высокопоставленного чиновника Багдата МАНЗОРОВА, ныне занимающего должность заместителя акима Алматинской области, а ранее возглавлявшего управление государственного архитектурно-строительного контроля (УГАСК) Алматы. Опытный госслужащий был задержан борцами с коррупцией 25 сентября, однако до сих пор не было известно, в чем конкретно его подозревают. Корреспондент “Времени” узнал подробности этого уголовного дела.

DIALOG . KZ . «За что задержали Манзорова?» — Но вот с задержанием заместителя акима Алматинской области Багдата МАНЗОРОВА ситуация, похоже, вышла из-под контроля. Сначала в соцсетях были запущены слухи о его задержании. Причем, как выяснили журналисты, на его новом месте работы – в акимате Алматинской области – о случившемся никто не имел понятия. Именно работники акимата и коллеги Манзорова фактически вынудили сотрудников Антикоррупционного агентства рассказать о случившемся. Правда, без подробностей… Тут нужно отметить, что шумиха вокруг Манзорова, странные «сливы» видео и документов говорят о том, что кто-то очень хочет дискредитировать это дело еще на стадии следствия. Как это уже произошло с «делом врачей», незаконно посаженных под арест. Теперь вина этих врачей, даже если и будет доказана, не убедит значительную часть общества, что справедливость достигнута, только из-за того, как расследование по факту смерти пациента началось. Отметился и один уважаемый еженедельник, представивший дело Манзорова как некое недоразумение…

KAPITAL . KZ . «Ермек Мусрепов: Мини-квартиры расходятся как горячие пирожки» — Застройщики дробят жилье с большой площадью на несколько квартир и продают их гораздо быстрее, чем конкуренты. В то же время запущенные госпрограммы начали обеспечивать рост количества сделок благодаря привлекательным ставкам кредитования и первоначальным взносам. Постоянными остаются лишь казахстанцы: они все еще предпочитают инвестировать в недвижимость. О том, какие тренды формируют рынок сегодня и сколько стоит квадрат жилья, деловому еженедельнику «Капитал.kz» рассказал президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек МУСРЕПОВ.

FORBES . KZ . «В судах Казахстана внедряют искусственный интеллект. Будет ли он влиять на судью при принятии решения?» — Искусственный интеллект внедряемой «Судебной смарт-аналитики» обучили прогнозировать для истцов вероятность успеха предполагаемого обращения в суд, а в помощь судье — формировать десятку дел, аналогичных тому, которое он рассматривает.

AZATTYQ . ORG . ««Решили «хайпануть»». Партия власти требует с активистов миллионы» — Доминирующая на политическом поле Казахстана партия «Нур Отан», возглавляемая экс-президентом Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, судится в Алматы с тремя активистами. Партия считает, что активисты распространили о ней ложную информацию, и требует взыскать деньги за «моральный ущерб». Ответчики призывают отозвать иск.

«Обязательное медицинское страхование, попытка № 2. Особенности» — Карагандинская область месяц назад стала экспериментальной площадкой — 1 сентября в регионе перешли к системе обязательного медицинского страхования. Ввести эту систему по всей стране планируют с января следующего года. Корреспондент Азаттыка испытала на себе «пилотный режим» и спросила экспертов, что они думают о новой попытке внедрения страховой медицины.

KP . KZ . «Вячеслав БАНЩИКОВ: «Если ты пришел в зоопарк, то это — навсегда»» — На протяжении всего лета Алматы сотрясал скандал вокруг одного из символов южной столицы — Алматинского зоопарка. Тогда директора зоосада Вячеслава БАНЩИКОВА обвинили сразу во всех грехах. «Комсомолка» в тот момент взяла на себя функцию общественного контроля и пообещала читателям оперативно отслеживать ситуацию. Признаем, что за три месяца зоопарк изменился кардинально и, что отраднее всего, реально улучшились условия жизни животных. Обвинявшие директора активисты-зоозащитники признали свою неправоту. И вдруг как гром среди ясного неба прозвучала новость об уходе Вячеслава с поста директора. Одновременно в интернете появилась петиция неких общественников, с требованием закрыть Алматинский зоопарк. Корреспондент «Комсомолки» встретился с Вячеславом Банщиковым, чтобы выяснить причину ухода, узнать его мнение о петиции и обстановке в Алматинском зоопарке.

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