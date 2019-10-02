Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Резерв правительства Казахстана на 2019 год намерены увеличить почти на Т63 млрд, передает корреспондент агентства.

«Внести в закон РК от 30 ноября 2018 года «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» следующие изменения: (…) статью 17 (…) изложить в следующей редакции: «Статья 17. Утвердить резерв правительства Республики Казахстан на 2019 год в сумме Т167 696 763 тыс.», — говорится в проекте закона «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

Действующий резерв кабмина на 2019 год ограничен суммой Т104 843 282 тыс. Таким образом, в случае принятия поправок в бюджет, резерв правительства на текущий год могут увеличить на Т62 853 481 тыс.

Кроме того, с Т10 452 544 581 тыс. до Т10 547 475 255 планируют увеличить доходы бюджета, с Т11 441 352 695 тыс. до Т11 477 290 810 тыс. могут возрасти затраты.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 14 октября.