Президент Хасан Рухани: Иран готов к сотрудничеству с Казахстаном в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков

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Еще он отметил, что две страны обретут возможности для расширения сотрудничества после подключения иранского северо-западного портового города Энзели к железнодорожной сети

Иранское информационное агентство Tasnim News Agency опубликовало переданную из Тегерана статью под названием «Iran Ready for Cooperation with Kazakhstan in War on Terror, Drugs» http://www.spectator.co.uk/2017/01/why-putins-russia-will-be-keeping-quiet-about-1917/— «Иран готов к сотрудничеству с Казахстаном в борьбе с терроризмом и наркотиками».

В предисловии к ней говорится так: «Президент Ирана выразил готовность Тегерана к тесному взаимодействию с Казахстаном в различных областях деятельности, включая борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Иран всецело готов к сотрудничеству с Казахстаном в борьбе с терроризмом и наркотиками и в усилиях по установлению устойчивой безопасности в регионе», — заявил президент Хасан Рухани в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась во вторник в кулуарах саммита Евразийского экономического союза, проводимого в столице Армении Ереване.

Токаев

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. (Фото: akorda.kz)

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Выразив добрую волю Тегерана развивать политические, экономические, научные и культурные отношения с Нур-Султаном, Рухани охарактеризовал членство Ирана в Евразийском экономическом союзе как прекрасную возможность для продвижения деловых связей со странами-членами ЕАЭС, в частности — с Казахстаном.

Иранский президент подчеркнул важность Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую главы пяти прикаспийских государств подписали в казахстанском городе Актау в августе 2018 года. При этом он акцентировал внимание на том, что Каспийское море должно оставаться «морем мира и дружбы» и что на Каспии не должно быть иностранных (в смысле — чужестранных) военных сил.

Рухани также подчеркнул важность ирано-казахстанского сотрудничества в рамках международного транспортного коридора Север-Юг (North-South Transport Corridor — NSTC), отметив, что две страны обретут возможности для расширения сотрудничества после подключения иранского северо-западного портового города Энзели к железнодорожной сети.

Казахстанский лидер, со своей стороны, высоко оценил роль Ирана в качестве доброго и надежного соседа его страны. Он отметил, что Нур-Султан приветствует вступление Тегерана в ЕАЭС в качестве нового торгового партнера.

В понедельник, перед своим отъездом из Тегерана в Ереван, Рухани сказал, что Иран официально присоединится к Евразийскому экономическому союзу 27 октября. Таким образом, Исламская Республика впервые должен вступить в состав одного из имеющихся региональных экономических союзов.

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Он отметил, что, согласно заключенному между Ираном и ЕАЭС договору, по 502 иранским товарам, экспортируемым в государства-члены ЕАЭС, в странах их назначения будут снижены импортные пошлины».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Международный транспортный коридор Север-Юг формируется по инициативе трех стран, представляющих три разных региона мира. Это — Индия (Южная Азия), Иран (Ближний Восток) и Россия (Европа). Этот коридор, как ожидается, свяжет район Персидского залива и Индийского океана с Россией и Северной Европой через территорию Ирана и Каспийское море. Предполагается, что такой бимодальный маршрут станет более дешевой и менее продолжительной альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Транспортный коридор Север-Юг возьмет начало в Индии и по морю проследует до иранского порта Бендер-Аббас на побережье Персидского залива. Оттуда грузы по суше будут доставляться в Энзели, другой иранский порт, расположенный на южном берегу Каспийского моря. Но есть проблема. И она заключается в том, что порт Энзели не связан с железнодорожной сетью Ирана. Ближайшая к нему крупная станция находится в Казвине. Иран уже начал тянуть железнодорожную линию оттуда до Энзели длиною 317 километров. Этот проект, как ожидается, поспособствует запуску как транспортного коридор Север-Юг, так и транспортного коридора Китай-Казахстан-Иран.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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