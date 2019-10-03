Алматы. 3 октября. КазТАГ — Дело по скончавшемуся после избиения двухлетнему мальчику переквалифицировано в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Полиция Алматы подтверждает смерть в больнице двухлетнего ребенка, которого избил отчим. Напомним, подозреваемый сразу же был задержан и арестован. Он дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на статью 99 (убийство) УК РК и передано для проведения досудебного расследования в следственное управление ДП», — отметили в Департаменте полиции города Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы скончался двухлетний мальчик, предположительно избитый отчимом. По данным управления здравоохранения Алматы, ребенок умер в связи с травмами несовместимыми с жизнью в 08.00.

Напомним, 23 сентября около 16.00 в дежурную часть УП Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц города в бессознательном стоянии был доставлен мальчик 2017 г.р. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы. Как сообщили в департаменте полиции (ДП) Алматы, мальчик был в коме. В избиении малыша подозревается отчим. Он взят под стражу. Начато расследование по части 1 статьи 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК.

Позднее в пресс-службе управления здравоохранения Алматы сообщили, что избитому двухлетнему ребенку сделали экстренную операцию, он по-прежнему в коме.