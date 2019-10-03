Почему в Казахстане как-то невнятно был отмечен 30-летний юбилей закона, объявившего казахскую речь государственным языком страны?

Зато назойливо ведутся речи о том, что, мол, как хорошо, что мы переходим на латиницу. Как будто посредством проведения одной только этой орфографической реформы раз и навсегда могут быть решены все проблемы казахского языка

Тридцать лет назад вот в такую осеннюю пору три центрально-азиатские союзные республики тогда еще существовавшего СССР – Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – один за другим приняли свои законы, объявляющие родные языки титульных этносов их государственными языками. Первой это 22 сентября сделала официальная Алма-Ата (тогда столица Казахской ССР). 23 сентября аналогичный закон принял официальный Фрунзе (тогда столица Киргизской ССР), 21 октября – официальный Ташкент (тогда столица Узбекской ССР). В то время такой шаг в казахском, киргизском и узбекском обществах вызвал большой энтузиазм и значительный положительный резонанс. Вышеназванные даты в дальнейшем стали восприниматься в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане в качестве Дня государственного языка. То есть – как своего рода праздник.

(Фото: hameleons.com)

В нынешнем году ожидался 30-летний юбилей такого закона сразу в трех республиках (в Узбекистане он все еще ожидается). По этому случаю предполагалось осуществление подведения итогов его внедрения за предыдущие три декады.

Примечательно же в действительности то, что в Узбекистане и Кыргызстане общественные дискуссии в ожидании такого юбилея стартовали заблаговременно. И все еще продолжаются.

А вот в Казахстане такой юбилей прошел как-то не очень заметно. В прежние годы у нас, помнится, в сентябре проводилась неделя языков. Нынче ее, кажется, не было. Только лишь появилось сообщение о том, что накануне юбилейной даты президент Касым-Жомарт Токаев отметил благодарственными письмами более ста человек, которые внесли значительный вклад в укрепление авторитета и повышение статуса казахского языка. Но и оно фактически прошло мимо внимания казахстанской общественности. Никаких официальных торжеств по случаю 30-летия закона, объявившего родную речь титульной нации государственным языком, не устраивалось. И, соответственно, никаких подведений итогов не было проведено. Этим Казахстан уже отличился от Узбекистана и Кыргызстана.

Сайт Радио Озодлик еще 3 мая нынешнего года опубликовал статью под названием «В Узбекистане группа интеллигентов выступила с инициативой придать русскому языку официальный статус».

В ней говорится так: «Благодаря политике гласности, начатой первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, узбеки обрели право самостоятельно устанавливать свой государственный язык.

​21 октября 1989 года Верховный совет Узбекской ССР принял закон, который придал статус государственного узбекскому языку.

Закон «О государственном языке» вызвал бурные обсуждения в прессе. Тогда многие представители узбекской интеллигенции поддержали этот закон.

Однако, по мнению наблюдателей, несмотря на то, что с тех пор прошло 30 лет, последующие годы узбекский язык так и не смог подняться до уровня государственного».

Издание Eurasia Expert 23 сентября опубликовал материал под навзанием «День государственного языка в Кыргызстане».

В нем излагается следующее: «Кыргызский язык относится к тюркской языковой семье. Генетически он связан с казахским языком, однако на сегодняшний день взаимная понятность кыргызского и казахского языков постепенно уменьшается. В наше время на кыргызском языке говорят около 4 млн. чел. в Кыргызстане и сопредельных странах, а также в России.

У современного кыргызского языка не было письменной формы до 1923 года, когда был введен в употребление арабский алфавит. В 1928 году произошел переход на латинский алфавит, созданный писателем и ученым К. Тыныстановым, а в 1940 году – на кириллический алфавит.

23 сентября 1989 года, в связи с интересом к национальным языкам в советских республиках, Верховный совет Киргизской ССР единогласно принял Закон «О государственном языке Киргизской ССР», которым закрепил за кыргызским языком статус государственного. Однако этот закон признавал право каждого гражданина на свободный выбор языка общения.

Стоит добавить, что Жогорку Кенеш 2 апреля 2004 года принял новый закон, а закон 1989 г. утратил силу. Несмотря на эту реформу, дата празднования Дня государственного языка изменена не была».

Узбекистан еще только собирается отмечать 30-летие языкового закона. А Кыргызстан его у себя уже отметил. Отметил достаточно широко и примечательным образом. Накануне языкового юбилея новый министр образования Кыргызстана Каныбек Исаков, филолог по образованию, выступил с инициативой, суть которой сводится к идее о том, что развитию кыргызского поспособствовал бы переход с кириллицы на латиницу. Однако президент Сооронбай Жээнбеков охладил его пыл, заявив о том, что на подобные реформы не стоит растрачивать время. Получается, что он в этом вопросе остается единомышленником своего предшественника Алмазбека Атамбаева. Тот в свою бытность главой Кыргызстана также на дух не воспринимал идею перехода с кириллицы на латиницу.

В Казахстане же такая языковая реформа уже полным ходом ведется. А вот 30-летие закона, объявившего казахскую речь государственным языком, официально фактически не было отмечено. Никто даже не поднял публично вопроса о необходимости подведения итогов практической реализации его положений на протяжении прошедших трех десятилетий. А еще мало что говорится о ходе выполнения очередной 10-летней Государственной программы развития и функционирования языков, срок действия которого скоро истекает.

Вместо всего этого ведутся речи о том, что, мол, как хорошо, что мы переходим на латиницу. Как будто посредством проведения одной только этой орфографической реформы раз и навсегда могут быть решены все проблемы казахского языка.

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