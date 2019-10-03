Экспертное мнение: Жить среднестатистическому казахстанцу гипотетически стало дороже

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Жить среднестатистическому казахстанцу при прочих равных условиях стало дороже на 5,3%, а не на 9,1%, считает экономист, исследователь в Норвежском институте международных отношений (NUPI) Данияр Молдоканов.

«Рост цен на продовольственные товары с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года на 9,3% далеко не самый высокий в последние годы. Например, тот же показатель в 2016 году составил 16,6%, в 2017 году – 7,1%, а в 2018 году – 6,1%. Конечно, инфляция выше 5% считается выше умеренной и может сигнализировать о проблемах в секторе продовольствия. Однако мы с вами рассматриваем цены только на продовольственные товары в то время, как индекс потребительских цен (ИПЦ) включает в себя все товары и услуги, необходимые для качественной жизни. И если посмотреть на сам ИПЦ, то в сентябре 2019 года он составлял 5,3%. Это говорит о том, что цены на продовольствие выросли, а на другие товары и услуги в потребительской корзине, наоборот, упали. Так что в целом, жить среднестатистическому казахстанцу гипотетически стало дороже на 5,3%, а не на 9,1%», — прокомментировал Молдоканов для КазТАГ сообщение пресс-службы комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК о том, что годовые цены на продовольственные товары в Казахстане в сентябре выросли на 9,1%.

В своем предыдущем комментарии эксперт объяснял, как органы статистики РК считают инфляцию.

«Первый вариант, когда берут предыдущий месяц за базовый период (период, с которым сравнивают цены). Второй вариант, когда берут тот же месяц предыдущего года за базовый период (то есть, сравнивают цены в сентябре 2019 года с ценами сентября 2018 года). Так вот в нашем случае они взяли за основу второй вариант. Иными словами, в сообщении говорится, что если мы возьмем цены в сентябре 2018 года за 100%, тогда в сентябре 2019 года цены выросли до значения 109,1%, или на 9,1%», — пояснил собеседник агентства.

На вопрос, почему, к примеру, жители Алматы, прочитав сообщение статистических органов о цене на мясо, потом выражают недоумение, экономист ответил, что «такая реакция естественна».

«Действительно, очень часто можно услышать сетования граждан о том, что государственные структуры декларируют одни цены на продукты, тогда как в реальности люди сталкиваются с совершенно другими ценниками в магазинах», — подчеркнул спикер.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, добавил эксперт, необходимо понимать, как органы статистики собирают данные по ценам на те или иные товары, или услуги.

«На самом сайте комитета по статистике говорится, что «Регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей, областных центров и выборочного круга районов». Говоря простым языком, органы статистики собирают данные в каждом указанном месте по каждому товару, и выводят среднее арифметическое в каждом городе. После чего они высчитывают рост цен на республиканском уровне, для чего они используют не среднеарифметическое, а средневзвешенное значение (то есть, вводят дополнительный параметр, который учитывает размеры и экономику города или райцентра). После таких операций, можно получить приблизительную картину уровня цен по республике», — уточнил Молдоканов.

Вместе с тем эксперт попросил учитывать несколько факторов, учесть которые не всегда возможно.

«Во-первых, есть разница цен внутри города в зависимости от торговой точки. Объясню, один человек покупает продукты на базаре в пригороде, другой покупает мясо в Галмарте (супермаркет – КазТАГ), соответственно, и у того, и у другого будут вопросы по поводу информации, которую публикует статком. Во-вторых, есть разница цен от региона к региону и от города к городу. Понятное дело, что в Кокшетау цены на мясо будут ниже, чем в Астане или Алматы. И тут человек из Алматы видит усредненные цены по республике и вопрошает, откуда они берутся. Третье, конечно, маловероятно, но все-таки всегда существует вероятность того, что статистическая выборка статкома при проведении анализа цен не репрезентативна. Четвертое, есть вероятность того, что респонденты по разным причинам декларируют органам статистики одну цену, тогда как реализуют товар совершенно по другой», — перечислил собеседник агентства.

На вопрос, есть ли взаимосвязь между ростом заработной платы и ростом темпов инфляции, спикер ответил, что «на самом деле в экономической теории в некоторых случаях рассматривают уровень заработной платы как альтернативный индикатор инфляции».

«С 2017 по 2018 год средневзвешенная номинальная заработная плата выросла на 7,8%, в то время как ИПЦ вырос на 5,3%. То есть, в сущности, в 2018 году наемные работники в Казахстане в среднем стали богаче на 2,5%. Для того, чтобы понять, как будет обстоять дело с зарплатой и инфляцией в 2019 году, нам придется дождаться, пока комитет по статистике не опубликует данные по зарплате за 2019 год», — призвал Молдоканов.

Однако, в условиях Казахстана, заметил эксперт, где существует большая доля неформально занятого населения и самостоятельно занятого населения, разумнее было бы сравнивать инфляцию не с заработной платой, а с уровнем доходов.

«К примеру, по предварительным данным статкома, в 2018 году номинальные денежные доходы среднего казахстанца выросли на 11,6%, а цены за тот же период, как мы помним, выросли на 5,3%. То есть, по факту, среднестатистический казахстанец в 2018 году стал богаче на (11,6% – 5,3%) 6,3%», — подсчитал собеседник агентства.

Может, предполагает спикер, возникнуть резонный вопрос: если казахстанцы стали богаче аж на целых 6,3%, почему, по субъективному восприятию в СМИ и высказываниям реальных людей, жить как будто стало тяжелее.

«Но это отдельная тема для разговора. Намекну лишь на то, что одним из ключевых факторов является неравенство в доходах по стране», — подытожил Молдоканов.

Напомним, 1 октября пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК сообщила, что годовые цены на продовольственные товары в Казахстане в сентябре выросли на 9,1%.

«Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, овощи, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки. Сахар, фрукты свежие – подешевели. В группе крупяных изделий цены менялись разнонаправленно. Средняя цена на рис в сентябре 2019 года составила Т382/кг против Т310/кг в сентябре 2018 года, а на гречневую крупу – Т244 против Т251 тенге, соответственно. Средняя цена на сахар-песок в сентябре 2019 года составила Т222/кг, в сентябре 2018 года – Т231/кг. Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в сентябре 2019 года сложилась на уровне Т1748/кг (в сентябре 2018 года – Т1519/кг), баранину с костями – Т1676 (Т1435), конину с костями – Т1971 (Т1723), свинину лопаточную часть – Т1436 (Т1290), колбасу полукопченую – Т2117 (Т1949), окорочка куриные – Т823 (Т689)», — говорилось в сообщении.