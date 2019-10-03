Алматы. 3 октября. КазТАГ — Мадина Алимханова. Состояние пострадавшей от укусов питбуля четырехлетней казахстанки стабилизировалось в США, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Угрожающих жизни ребенка повреждений нет. Врачи сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии и несколько дней проведет в больнице», — говорится в сообщении в четверг.

При этом отмечается, что семья девочки намерена подать в суд на хозяев собаки, необходимое содействие оказывает генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке.

Как сообщалось ранее, 2 октября в Бронксе (США) на четырехлетнюю дочь сотрудника казахстанской дипмиссии в ООН напал питбультерьер и жестоко покусал ее в области лица и шеи. По информации американского телеканала CBS, ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии. По информации МИД РК, полученные раны угрозы для жизни не представляли.

Как сообщал телеканал, питбуль сбежал с огороженной территории.