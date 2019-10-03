«Государственные СМИ в Казахстане: закрыть нельзя оставить»

Сетевые СМИ о государственной прессе

«Как спасти государственные СМИ Казахстана и нужно ли это делать?» — Казахстанский журналист Григорий ДИЛЬДЯЕВ в середине 90-х – в ту пору, которую называют «золотым веком» печатной прессы, — возглавлял «Казахстанскую правду». Сегодня, по его мнению, государственную прессу назвать качественной, а тем более умно оппонирующей власти и поддерживающей ее толковые начинания, никак нельзя. А без информационной поддержки она (власть), считает он, не будет устойчива.

— Недавно я услышал ошеломившую меня новость. «Казправда» ищет журналистов, но желающих не находится. Почему я был потрясен? Потому что помню, как трудно было попасть в эту газету. Кандидатуру журналиста, уже прошедшего обкатку в газетах рангами пониже – городских и областных, рассматривали долго. Тогда и представить было невозможно, что журналист будет стесняться работать, а спикеры — публиковаться в «Казправде». Но, как рассказала собкор по Караганде, перед уходом на пенсию она не смогла найти человека вместо себя. Предложила одному, второму, третьему — отказались.

Но вернусь к «Казправде». Руководить главной русскоязычной газетой страны в первой половине 2000-х поставили 26-летнего чиновника — киндер-сюрприза, которого позже посадили «за измену родине». С этого момента, как мне кажется, и началась деградация не только этой газеты, но и вообще профессиональной журналистики Казахстана.

Я считаю, что на общий кризис, который испытывает сегодня вообще вся печатная пресса (читатель разучился читать, вербальная культура заменена культурой визуальной), накладывается неумелое управление. Впрочем, сегодняшние владельцы и руководители газеты так не считают. Им кажется, что все идет, как нужно. Если что-то и хочется спасать, то только свои кресла руководящие, а все остальное – нормально. Понятно, что вместе с упадком тиража уходит и авторитет газеты, и влиятельные спикеры.

Вспоминая известную фразу «кадры решают все», я первым делом подумал, что, конечно, казахстанский профессиональный рынок медиаменеджеров стал узким, и все же есть два-три имени, которые могли бы по-настоящему взяться за возрождение государственных СМИ. Называть эти имена не буду. Хотя, почему — нет? Если речь идет о «Казправде», то первым делом вернул бы Александра Таракова. Ему не надо входить в курс дела – он просто продолжит работу, от которой на время отвлекся.

Будь моя воля, пригласил бы по старой дружбе на пост председателя редакционного совета одного из самых толковых казахстанских идеологов Ермухамета Ертысбаева, чтобы он помогал выстраивать редакционную политику.

Сделал бы предложение, от которого невозможно отказаться, Марату Асипову или Салиме Дюйсековой. Они бы замечательно смотрелись на позициях колумнистов. Их колючие строчки пришлось бы отстаивать, рискуя креслом, и, если уж совсем невмоготу – отписываться спасительной фразой, что мнение автора не совпадет с мнением редакции.

Если пустить на самотек то состояние, в котором газета сейчас находится, и ею будут продолжать управлять все, кому не лень – вплоть до пресс-секретарей разных ведомств, то она совсем скоро сойдет на нет. Все и так идет к этому. Я слышал, что тираж «Казправды», сделанный по принудительной подписке, складируется в подвале, а потом сжигается за ненадобностью.

Если будут попытки делать полумеры (где-то — подрумянить, где-то – подкрасить), проживет чуть подольше. Чтобы она наполнилась живой кровью и зажила настоящей жизнью, нужны меры кардинальные. В первую очередь – прекратить ею руководить, беспардонно превращая в один из отделов администрации президента или правительства. Вопрос о том, нужны или не нужны государственные СМИ, вообще не должен стоять. Критиковать власть легче всего, а вот умно оппонировать ей и поддерживать ее толковые начинания – сложнее, но без какой-либо информационной поддержки она не будет устойчива. Для этого и нужна государственная пресса.

«Государственные СМИ в Казахстане: закрыть нельзя оставить» — На днях в журнале «Exclusive» бывший главный редактор «Казахстанской правды» Григорий ДИЛЬДЯЕВ поделился своими размышлениями о том, как можно спасти государственные СМИ. С рекомендациями опытного журналиста, конечно, трудно не согласиться, но насколько они реализуемы в существующих сейчас условиях? Учитывая интерес, вызванный этой публикацией, мы решили продолжить тему, но взглянуть на нее с другого ракурса — а нужны ли нам вообще государственные СМИ?

Айгуль ОМАРОВА, журналист, политолог — Честно говоря, я была немного удивлена позицией автора этой публикации, поскольку он сам всю жизнь проработал в государственных СМИ… Лично мое мнение: коль уж они существуют, то их надо поддерживать и развивать. Прежде всего потому, что любое государство должно грамотно разъяснять и защищать проводимую им политику, а для этого нужны соответствующие средства массовой информации.

Те, кто сегодня рьяно выступает против госСМИ, не могут толком объяснить, чем они им так не угодили. Упор делается на то, что им отдают львиную долю госинформзаказа. Но ведь на то они и государственные, чтобы содержаться за счет госбюджета.

Сергей ДУВАНОВ, журналист, правозащитник – Государственные СМИ абсолютно не нужны. Более того, они опасны. Представляя собой серьезный инструмент воздействия на общественное мнение, они могут быть использованы недобросовестными людьми во власти в ущерб обществу. Поэтому я бы предложил конституционно запретить государству иметь свои СМИ. Последние могут принадлежать кому угодно, но только не людям, находящимся во власти.

Казбек БЕЙСЕБАЕВ — Есть известное выражение: «не желаешь кормить свою армию – будешь кормить чужую». Применительно к нашей теме я бы перефразировал ее так: не желаешь кормить свои СМИ – значит, их будут кормить другие. Соответственно эти другие и будут определять информационную политику в стране.

Масс-медиа, выражающие точку зрения государства, конечно, нужны, и их надо поддерживать. Но я не вижу смысла в СМИ, которые на протяжении 30 лет рассказывают одни и те же панегирики. Уже невозможно это видеть и слышать. Кстати, похожая картина наблюдается и во многих других странах, где государство через общественное телерадиовещание держит под контролем информационную политику.

Диана ОКРЕМОВА, руководитель ОФ «Правовой медиа-центр» — Смысл поддерживать госмедиа есть, но не в том виде, в каком это происходит сейчас. Думаю, достаточно одного телеканала, одного сайта и одной газеты, которые бы рассказывали о государственных инициативах и успехах.

Главное — должно быть максимально прозрачное финансирование. На деле же происходит наоборот: недавно Счетный комитет отказался предоставить нам результаты аудиторских проверок госСМИ, сказав, что эта информация имеет ограниченный доступ. Поэтому налогоплательщики понятия не имеют о том, как расходуются средства, выделяемые СМИ. Напомню, что ежегодная сумма госинформзаказа составляет более 50 млрд. тенге, при этом более 40 млрд. получают именно государственные СМИ.

Серик МАЛЕЕВ, журналист — Государственные информационные ресурсы давно перестали выполнять свои функции. Думаю, их век подходит к концу. И тому есть несколько причин.

Грубо говоря, есть СМИ, которые удобны власти, а есть СМИ, которые удобны читателям. Так вот, большинство государственных медиа-ресурсов в Казахстане относятся к первой категории. И вряд ли они в состоянии работать иначе. Это первая причина.

Вторая – массовый уход в интернет. Это касается как потребителей информации, так и самих журналистов. Причем то, что мы сегодня наблюдаем, лишь начало. Совсем скоро в стране просто не останется желающих работать в печатных СМИ, где все темы сплошь табуированные. Будущее за интернет-журналистикой, где больше свободы и меньше контроля.

Третья причина – растущая популярность социальных сетей. Сегодня граждане больше доверяют сообщениям, которые размещаются на таких ресурсах, как Facebook, YouTube, Instagram и т.д., нежели информации официальных СМИ. Но здесь существует много рисков. Тот же Facebook, к примеру, используется различными силами как инструмент влияния на общественное мнение.

Михаил ДОРОФЕЕВ, главный редактор Informburo.kz — «Государство беременно ядерным общественным взрывом» — Во всём мире во все времена СМИ и власть пытались манипулировать друг другом и использовать друг друга. И одновременно – находить общие интересы, заключать сделки, дружить, если хотите. В таком диалектическом взаимодействии выигрывают гражданин, общество, демократия. Если посмотреть на Казахстан, то, конечно, гораздо чаще власти удавалось использовать СМИ в своих интересах, чем СМИ – власть.

Сегодня ситуация выглядит так: власть поставила СМИ под контроль, ей удаётся манипулировать журналистами, фактически превратив значительную их часть в пропагандистов — провластных и антивластных. И знак (плюс или минус) не так важен, как то обстоятельство, что журналисты, становясь пропагандистами, перестают быть журналистами.

В результате казахстанские СМИ как общественные институты уже не являются равноправными участниками того диалога с властью, с которого я начал разговор. Да и диалога де-факто уже нет. Это очень опасно для всего общества. Как однополярный мир опаснее двуполярного, а двуполярный – многополярного, так и государство, в котором власть гораздо сильнее СМИ, беременно ядерным общественным взрывом.

Когда это началось? Я бы назвал два события. Первое – введение лицензий на телерадиовещание. Абсолютно правильная идея была реализована таким образом, что закрылись самые зубастые теле- и радиоканалы. Второе событие – внедрение государственного заказа в СМИ. Изначально придуманный для поддержки казахоязычной прессы, госзаказ быстро стал одним из главных инструментов воздействия власти на СМИ. В сочетании с масштабным участием государства в СМИ это привело к тому, что независимая журналистика в Казахстане оказалась при смерти. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию, в которой всё это развивалось. Активно развивался госкапитализм, а в таких условиях только государственные деньги могут гарантировать финансовую устойчивость (недаром говорят, что госзаказ в СМИ превышает объём всего рекламного рынка). Политическая конкуренция свелась на нет, публичность в политике стала опасной, общество становилось всё более инертным.

С социальными сетями всё немного сложнее. С одной стороны, очевидно, что казахстанские СМИ как общественный институт стремительно теряли доверие и авторитет у аудитории, из-за чего эта самая аудитория пошла «за правдой» в соцсети.

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