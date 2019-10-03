Глава областного роддома арестован в Атырау

Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ — Руководитель Атырауского областного перинатального центра арестован в Атырау, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. (…) С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении в четверг.

По данным ведомства, глава областного роддома подозревается в даче взятки в сумме Т300 тыс. руководству РГКП «Институт судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области» за выдачу положительного заключения экспертизы по факту смерти роженицы.

Также сообщается, что проверяется причастность указанного должностного лица к неоднократному получению взяток за создание комфортных условий для рожениц.

Кроме того, проводится расследование по подозрению данного руководителя в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских денежных средств в сумме Т1,5 млн на собственные нужды (отдых за рубежом).

В антикоррупционной службе отметили, что указанные денежные средства подозреваемым были получены от директора частной компании в качестве спонсорской помощи для оплаты направления врачей в зарубежную командировку на повышение квалификации.

«Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом», — резюмируется в сообщении.