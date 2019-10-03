Странное послевкусие после Казатомпрома

Молниеносная продажа бумаг Казатомпрома, порочный инсайд, создание финансовой подушки в преддверии возможного кризиса – эксперт уверен, что это события одной цепи

Эксперт международной брокерской группы TICKMILL, финансовый аналитик Арман Бейсембаев отвечает на наши вопросы.

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– На прошлой неделе состоялось несколько довольно неожиданных размещений. В частности, ФНБ «Самрук-Казына» молниеносно разместил глобальные депозитарные расписки Казатомпрома. Причем, по цене ниже рыночной. Как вы полагаете, чем обусловлена такая срочность? Что стоит за этой тактикой: лишь бы продать? Инвесторы, наверное, были в шоке от такой спонтанности?

– Столь стремительное доразмещение GDR Казатомпрома наделало много шума, так как было неожиданным для многих, в том числе и для тех, кто, возможно, хотел поучаствовать в этом – мелких и средних инвесторов, у которых существенно ниже информированность и скорость реагирования. Полагаю, сам характер проведения операции как раз и заключался в том, чтобы отсечь их.

Обычно эмитент о любых изменениях в ценных бумагах информирует заранее, еще на этапе подготовки, чтобы рынок смог переварить информацию. Судя по тому, что этого не случилось, можно сделать вывод, что такой цели перед эмитентом и не стояло, так как у него уже была уверенность, что спрос на бумаги будет, а значит, был круг лиц (как в Казахстане, так и за рубежом), которые знали о готовящемся размещении и, вероятно, их покупки уже были согласованы. То есть, можно предполагать, что доразмещение проходило в формате «со скидкой и только для своих», а значит, на беглый взгляд, это сильно похоже на «договорняк».

С другой стороны, если бы было заранее объявлено о цене размещения ниже рынка (на момент SPO цена была в районе $15, а размещение прошло по $13), многие начали бы в тот же момент сбрасывать свои бумаги, распродавая их, чтобы потом купить по более низкой цене. То есть, вероятно, еще была и цель не позволить спекулировать бумагами. Не берусь утверждать однозначно, но очень на это похоже.

– Не может ли такое резкое движение в будущем навредить этим бумагам и этой крупнейшей компании Казахстана, а, возможно, и другим эмитентам?

– Вряд ли такой маневр может сильно навредить другим казахстанским эмитентам (если они, конечно, не начнут перенимать такую порочную по сути практику), зато стало очевидным, что «инсайдерские сделки» нашим не чужды.

– Казахстан в тот же день, 26 сентября, разместил два выпуска еврооблигаций – семи- и пятнадцатилетние. Как вы можете оценить параметры размещения? Они выгодны для Казахстана?

– Были размещены 7-летние евробонды со ставкой 0,6% на 500 млн. евро и 15-летние евробонды со ставкой 1,5% на 650 млн. евро при спросе на бумаги до 2,8 млрд. евро. То есть, спрос минимум в 2 раза превышал предложение. При том, что нынешняя доходность практически в 2 раза ниже предыдущего раунда размещений в конце прошлого года.

Тут очень важно понимать, что процентная ставка ЕЦБ составляет 0%, депозитная ставка в отрицательной зоне, и многие облигации Еврозоны торгуются с отрицательной доходностью. Поэтому доходность по нашим бондам очень даже неплохая. А учитывая рейтинги Казахстана, которые находятся практически на низшем инвестиционном уровне со средним уровнем надежности (ниже которого облигации считаются уже «мусорными» или спекулятивными), то параметры размещения вполне приемлемые.

– Многие эксперты сходятся во мнении, что нас ожидает еще один удар глобального кризиса. Есть такое предчувствие. Не потому ли компании и даже правительство кинулись наперегонки за деньгами?

– Все очень давно ждут кризиса. Нет сомнений, что он когда-нибудь случится. В конце концов, экономика – вещь цикличная, за ростом рано или поздно следует спад. Однако никто не знает точно, что это будет за кризис и когда он нагрянет.

Сейчас в мире очень много денег, процентные ставки в развитых странах невысокие (идут разговоры о том, что они вообще могут стать отрицательными) и капитал ищет доходность повыше. Отсюда и высокий спрос на наши бумаги. Во время кризиса брать в долг затруднительно, если вообще возможно. Так почему бы не взять сейчас, пока общая обстановка это позволяет?

– Насколько сейчас вообще удачен момент для размещений?

– Это вопрос риторический. Главное, чтобы было представление о том, на что пойдут эти деньги и как эти долги будут потом возвращаться.

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