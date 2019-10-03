Чистый отток инвестиций из Казахстана в I полугодии составил $4,2 млрд

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Чистый отток по портфельным инвестициям в I полугодии 2019 года составил $4,2 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«Рост активов Национального фонда РК и других резидентов, а также погашение обязательств казахстанскими банками и предприятиями привели к чистому оттоку по портфельным инвестициям в $4,2 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Также финрегулятор отметил, что по другим инвестициям чистый отток в $3,3 млрд «обеспечен увеличением активов резидентов на зарубежных счетах, погашением органами госуправления и банками обязательств по долгосрочным кредитам и займам, а также ростом наличной иностранной валюты на руках у населения по оценке Нацбанка».

Чистый отток по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Нацбанка) сложился в $3,7 млрд, что, по данным регулятора, связано с ростом зарубежных активов резидентов.

В Нацбанке отметили, что по прямым инвестициям чистый приток капитала составил $3,7 млрд, обеспеченный реинвестированием доходов нерезидентов, изъятием резидентами капитала своих зарубежных дочерних организаций, а также погашением иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями.