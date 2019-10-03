Казахстан намерен значительно расширить список товаров для поставок в КНР, РФ и страны ЦА

Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Казахстан намерен значительно расширить список товаров для поставок в Китай, Россию и страны Центральной Азии (ЦА), передает корреспондент агентства.

«Выявлен целый ряд товарных позиций, по которым казахстанские предприятия могут нарастить экспорт в Россию – по 87 товарным позициям, в Китай – по 60-ти, Кыргызстан – по 70-ти, Туркменистан – по 48-ми, Узбекистан – по 70-ти», — сообщил в четверг на брифинге вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Только по товарам металлургической отрасли, химической промышленности, готовых продовольственных товаров вместе с ураном, по словам замглавы МТИ РК, Казахстан способен нарастить товарооборот с Россией на $245,6 млн.

Также он отметил, что у казахстанских производителей «имеется возможность нарастить поставки в Китай на $1,6 млрд: проката плоского из железа и стали, полуфабрикатов из стали, феррохрома, урана, серы, семян масличных культур, пшеницы, кондитерских изделий».

«Кроме того, мы предлагаем китайским импортерам рассмотреть возможность импорта из Казахстана более 30 товаров, которые ранее не поставлялись – это оксид алюминия, портландцемент, ферросилиций, металлические трубы, ферросиликомарганец, оксиды и гидроксиды хрома, подшипники, прутки из стали и железа», — сказал вице-министр.

Он уточнил, что на сумму $53,2 млн у Казахстана появится возможность увеличить поставки продукции в Кыргызстан: металлургической промышленности (прокат плоский из железа и стали, металлические трубы, прутки из кремнемарганцовистой стали), пищевой промышленности (кондитерские изделия, подсолнечное или сафлоровое масло), полипропилен, аккумуляторы, лекарственные средства.

«В Туркменистан Казахстан имеет возможность увеличить поставки таких товаров, как: прутки из железа, кондитерские изделия, маргарин, подсолнечное или сафлоровое масло, говядина, молоко и сливки, консервированные овощи, аккумуляторы, лесоматериалы, кабельная продукция, запорная арматура, шпаклевочные материалы, проволока железная, плиты древесностружечные, полипропилен, алюминиевые прутки и профили, шлаковата (на сумму $123,1 млн)», — добавил спикер.

В Узбекистан, по его словам, Казахстан может поставлять мясо птиц, экстракты, эссенции и концентраты кофе, кондитерские изделия, соевое, подсолнечное или сафлоровое масло, макаронные изделия, маргарин, а также минералы и промышленную продукцию (портландцемент, полипропилен, аккумуляторы, шпаклевочные материалы, цемент, алюминиевые прутки и профили, ферросилиций, шлаковата) на общую сумму $210 млн.

«До $5млрд в год – таков потенциал взаимного товарооборота Казахстана и Узбекистана. Проводится работа по реализации совместного проекта на казахстанско-узбекской границе по созданию международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия», что расширит рынок логистических услуг на приграничных территориях (хранение, упаковка, комплектация, предэкспортная переработка и так далее)», — отметил Торебаев.