Алматы. 3 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Конкуренция банков в Казахстане выше, чем в России, а сам рынок будет консолидироваться, считает председатель правления банка «Евразийский» Валентин Морозов.

«Конкуренция на казахстанском банковском рынке есть. Хорошая. Повыше, чем в Российской Федерации сейчас, потому что в России «Сбербанк», «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк» сделали такие большие технологические прорывы, что с ними конкурировать очень сложно. А на казахстанском рынке можно конкурировать, возможности есть для всех», — сказал Морозов на встрече с журналистами в Алматы.

Он указал на то, что «сейчас люди, как правило, клиенты не одного, а нескольких банков». По его мнению, дальнейшее развитие финтеха, цифровизация банковской сферы, развитие IT инфраструктуры будут способствовать консолидации рынка и интеграции.

«Мобильный банк нужен как большому, так и маленькому банку, а инвестиции в IT инфраструктуру стоят примерно одинаково, поэтому рентабельность инвестиций на 5 млн клиентов в большом банке или на 200 тыс. – в маленьком – две большие разницы. Тоже самое можно сказать о комплаенс, который тоже дорого стоит», — сказал банкир.

Консолидация банков неизбежна во всем мире, но это не значит, что с рынка уйдут все мелкие банки, тем более что технологии со временем будут дешеветь, считает он.

«Надо просто найти себе правильную группу клиентов. Маленький банк может отнять клиентов, недовольных своим большим банком. В США – огромный финансовый рынок, на котором работают мелкие региональные банки с хорошей клиентской базой, рентабельность капитала у них на приличном уровне», — говорит Морозов.

Стратегия «Евразийского» банка, по его словам, будет адаптироваться к потребностям рынка.

Основная задача – внутренняя цифровизация бизнес-процессов, быстрый вывод на рынок удобных продуктов. В ближайшее время банк запускает внутри банка отдельные agile команды, которые будут заниматься разработкой этих продуктов для клиентов.

«У нас своя устойчивая, хорошая модель, и мы ее будем развивать и улучшать и скорость изменений для наших клиентов повышать, наполеоновских планов поглотить «Сбербанк» или бороться с финтехами нет. Мы органично растем, без резких движений», — добавил руководитель банка.

Другим стратегическим вызовом для банковской индустрии председатель «Евразийского» считает дефицит IT-специалистов, у которых с учетом всеобщей цифровой трансформации выбор работодателей значительно больше, чем у экономистов или финансистов. Конкуренция банков сегодня перерастает в конкуренцию за IT-специалистов, привлечение талантливых юношей и девушек, утверждает банкир.

«Я думал у меня конкуренция с «Каспи» или «Халыком», а у меня шведы IT-шника за 7 тыс. евро сманивают. И это не только история про банки, и проблема не только Казахстана или России, а это вызов времени, в котором мы живем», — сказал Морозов.

Цифровые технологии сейчас – уже не стратегический выбор, а «гигиеническая процедура». Цикл изменений в банках становится все быстрее. Уже сегодня мобильный банк должен обновляться по крайней мере еженедельно.

Между тем цифровое удобство клиентов должно базироваться на безопасности данных, что является дополнительным вызовом для современных банков, считает Морозов. По его мнению, это объясняет тот факт, что банки сохраняют аналоговые процедуры и требования личной идентификации и подписи клиента под документами.

«Я за клиентское удобство, но цифровизация не может идти в ущерб безопасности. Персональные данные нужны сегодня всем – ритейлерам, банкам, государству. А человек хочет их сохранить. Приватность – самое дорогое, что в мире будет в ближайшие 30 лет», — считает банкир.

Никаких масштабных изменений на банковском рынке, по его мнению, не предвидится. Есть дискуссия о «более плотном» регулировании розничного кредитования. Но казахстанский рынок – не первый в мире, кто проходит через эту проблему.

Во всем мире розничное кредитование – один из драйверов экономики. Высокой закредитованности населения в Казахстане, по его мнению, еще, нет.

«Ее нет, по математике. Мы считали. Если смотреть экспертные отчеты рейтинговых агентств, в них не указано потребительское кредитование как системный риск», — добавил Морозов.