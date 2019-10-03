Каждый четвертый казахстанец работает во вредных и опасных условиях труда – Тугжанов

Новости 126 0

Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Каждый четвертый казахстанец работает во вредных и опасных условиях труда, сообщил председатель Федерации профсоюзов (ФП) РК Ералы Тугжанов.

«(…) Из 1,6 млн работников 373 тыс. или каждый четвертый (22,3%) были заняты во вредных и опасных условиях труда, в условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился почти каждый второй (45,4%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий (34,4%)», — заявил Тугжанов на форуме первичных профсоюзных организаций столицы на тему: «Безопасное предприятие – здоровый работник» в четверг.

Федерация профсоюзов рекомендовала правительству РК усилить меры административной и уголовной ответственности по вопросам безопасности и охраны труда и создать единую информационную систему учета и контроля несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Похожие материалы:

  1. Каждый второй казахстанец зарабатывает меньше Т100 тыс. в месяц
  2. Названы регионы-лидеры Казахстана по смертельным случаям на предприятиях
  3. «Акорда VS «Библиотека»: на чьей стороне находится инициатива в кадровой политике?». «Лишь каждый третий казахстанец будет получать пенсию в размере 30% от своей зарплаты». «Декриминализация врачебных ошибок: уход от ответственности или защита невиновных?»
  4. Экс-замакима Алматы сменил Жакупову на пост вице-министра труда и соцзащиты
  5. «Почему коммуникация государства и общества не работает?». «Ситуация с пенсиями – угроза национальной безопасности». «Какие секреты таятся в гипотетическом законе о статусе педагога». «Если дадим жилье митингующим, завтра на улицы выйдут все»

Новости партнеров

Загрузка...