Алматы. 3 октября. КазТАГ — В Ливии может резко сократиться производство нефти, сообщает Reuters.

«Добыча ливийской нефти сократится на сотни тысяч баррелей в день, что негативно скажется на национальном доходе. Производство может быть увеличено при наличии операционных бюджетов», — сказал председатель Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналлах.

При этом NOC также заявила, что правительство страны, поддерживаемое США, «постепенно сократило утвержденный бюджет корпорации и ее компаний в два раза», без предварительного уведомления и что ожидается серьезное падение производства, если правительство и дальше не будет предоставлять необходимый бюджет.

По информации корпорации, ее доходы в августе упали примерно до $2 млрд, что на 5% меньше, чем в июле. Причиной снижения дохода компания считает саботаж на магистральном трубопроводе на нефтяном месторождении Эль-Шарара и нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Завия в августе. Крупнейшее месторождение страны Эль-Шарара неоднократно закрывалось из-за протестов представителей племен и нефтяников.