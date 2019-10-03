Названы регионы-лидеры Казахстана по смертельным случаям на предприятиях

Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Председатель Федерации профсоюзов (ФП) РК Ералы Тугжанов назвал регионы-лидеры Казахстана по смертельным случаям на предприятиях.

«В I полугодии 2019 года по сравнению с 2018 годом количество пострадавших уменьшилось на 8,3% (с 701 до 643), в том числе со смертельным исходом – на 23,5% (с 85 до 65). Федерация профсоюзов провела анализ несчастных случаев со смертельным исходом. За 2018 год на 191-м предприятии погиб 221 человек. Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло в Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях», — сообщил Тугжанов на форуме первичных профсоюзных организаций столицы на тему: «Безопасное предприятие – здоровый работник» в четверг.

Он добавил, что работники в основном погибали в результате падений, транспортных происшествий, неисправности оборудования, отравления газом, обрушения и обвалов, поражения электрическим током.