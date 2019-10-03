Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Работники автопарка Нур-Султана испытывают проблемы со здоровьем из-за работы без перерыва, сообщил председатель профсоюзного центра Нур-Султана Тастанбек Есентаев.

«90 работников автопарка №1 (Нур-Султана – КазТАГ) страдают гипертонией», — заявил сославшийся на директора автопарка Есентаев на форуме первичных профсоюзных организаций столицы на тему: «Безопасное предприятие – здоровый работник» в четверг.

По его словам, у работников столичного автопарка нет ни одной минуты на перерыв.

«У них за весь рабочий день ни одной минуты перерыва нет ни чай попить, ни в туалет сходить», — отметил председатель профсоюзного центра Нур-Султана.