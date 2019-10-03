Алматы. 3 октября. КазТАГ — Текущий счет платежного баланса в Казахстане сложился с дефицитом в I полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«По итогам I полугодия 2019 года текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом и составил $1,9 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По данным финрегулятора, дефицит текущего счета обусловлен снижением профицита торгового баланса на фоне ухудшения внешней конъюнктуры мировых цен на нефть.

«Экспорт товаров увеличился на 0,8% – до $28,6 млрд. При этом стоимость экспорта нефти и газового конденсата (57,7% от официального экспорта) сократилась на 6,6% за счет снижения контрактных цен. Импорт товаров вырос на 7,2% – до $17,2 млрд. Рост импорта обусловлен увеличением ввоза инвестиционных товаров, связанных с покупкой оборудования, транспортных средств, изделий из металлов для модернизации топливно-энергетического комплекса, инфраструктурных и других проектов, в том числе для расширения производственных мощностей в нефтегазовом секторе», — проинформировали в Нацбанке.

Также сообщается, что доходы иностранных прямых инвесторов в I полугодии 2019 года снизились на 2,8% – до $10,8 млрд.

«Более половины доходов нерезидентов от прямых инвестиций было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий», — отметили в НБ РК.