Нацбанк РК определит системно значимые банки и финорганизации

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Национальный банк (НБ) РК предлагает ежегодно определять системно значимые, потенциально системно значимые банки и инфраструктурные финансовые организации, сообщает пресс-служба финрегулятора.

«Правила (…) определяют порядок отнесения финансовых организаций к числу системно значимых в целях формирования Национальным банком макропруденциальной политики», — говорится в проекте правил, размещенных на официальном сайте Нацбанка РК в четверг.

Согласно документу, к числу системно значимых банки будут относиться в соответствии с размером, взаимосвязанностью с участниками финансового рынка, взаимозаменяемостью и сложностью проводимых банком операций.

Размер банка характеризуют, по данным финрегулятора, доля его активов и доля обязательств банка в объеме активов и обязательств всех казахстанских банков.

Также взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка характеризуют доля требований банка по отношению к банкам и доля инвестиций банка в дочерние организации, доля межбанковских и условных обязательств банка перед банками, доля обязательств по пенсионным активам АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) и доля размещенных в банке вкладов физлиц, подлежащих гарантированию АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД).

При этом часть банков, не входящих в системно значимые, но приближающиеся к ним по показателям, являются потенциально системно значимыми банками, и информация об этом доводится Нацбанком до данных банков и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Инфраструктурная финансовая организация относится к числу системно значимых, согласно документу, если она является единственной организацией, осуществляющей один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Отмечается, что Нацбанк один раз в год по состоянию на 1 октября года будет формировать список системно значимых финансовых организаций, утверждать не позднее 20 января соответствующего года и доводить до сведения финорганизаций и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финрынка и финорганизаций в срок не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения.

Постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.