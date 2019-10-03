Алматы. 3 октября. КазТАГ – Миллионам казахстанцев теперь не нужно приходить в отделения банка за выписками и справками.

Ежемесячно сотни тысяч из нас обращаются в отделения банков, чтобы получить распечатанную выписку о состоянии счетов и депозитов, получить справку о наличии счета для передачи работодателю и зачисления зарплаты. Такие же справки зачастую нужны для зачисления пенсии в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». И если раньше для получения справок и выписок приходилось посещать банковские отделения, то теперь в одном из банков этого делать не нужно.

Рассказываем подробнее. В Halyk Bank такие операции стали доступны дистанционно, в режиме онлайн. Миллионы владельцев платежных карт Halyk Bank и Qazkom могут в течение нескольких минут получить все необходимое в приложении Homebank.kz.

И работает это очень просто, после установки и регистрации в приложении Homebank.kz каждый клиент Halyk Bank может создать PDF версию выписки за нужный период или справку о счете и отправить на почту или по whatsapp работодателю, а если без бумажной версии никак не обойтись, то и самостоятельно распечатать.

Выгода очевидна – экономия драгоценного времени.

Для клиентов Halyk Bank доступны и другие мгновенные сервисы без комиссий: оплата штрафов и налогов, коммунальные службы, сотовая и интернет связь и сотни других сервисов.

Кстати, с 1 октября все клиенты Halyk Bank стали получать 1% бонусов на оплату по всем платежным дебетовым и кредитным картам. Заработанные бонусы можно использовать для оплаты коммунальных услуг и мобильной связи в Homebank.kz, а также рассчитаться в сети партнеров Halyk Bank по всей стране, которых уже более 6000.