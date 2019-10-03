Токаев создал госкомиссию по подготовке к празднованию 30-летия Независимости РК

Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал государственную комиссию по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В целях организации празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан постановляю: 1. Создать государственную комиссию по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан (далее – государственная комиссия). 2. Утвердить прилагаемые: 1) Положение о государственной комиссии; 2) состав государственной комиссии», — говорится в указе Токаева.

Госкомиссии до 25 декабря 2019 года поручено разработать концепцию празднования 30-летия Независимости Казахстана.

«Правительству Республики Казахстан до 29 февраля 2020 года разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента (АП) Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — сказано в документе.

Примечательно, что указ датирован 30 сентября, но в разделе нормативно-правовых актов (НПА) на сайте Акорды данного указа нет – он опубликован информационно-правовой системе НПА «Әділет».

Председателем комиссии значится президент Казахстана, заместителем – руководитель администрации президента, секретарем – заведующий отделом внутренней политики АП.

В качестве членов госкомиссии указаны премьер-министр, спикеры сената и мажилиса, госсекретарь, руководитель канцелярии первого президента, первый вице-премьер, первый заместитель руководителя АП, председатель агентства по делам государственной службы, министры, акимы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, директор Службы центральных коммуникаций при президенте, представители крупнейших партий и ряд других должностных лиц.

30-летие независимости Казахстан будет праздновать 16 декабря 2021 года.