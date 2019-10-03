В ПДД планируют внести изменения в Казахстане

Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ – В правила дорожного движения (ПДД) планируют внести изменения в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В ПДД (…) в разделе «2. Общие обязанности водителей»: подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: «2) остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля, государственных природоохранных организаций в форменной одежде об остановке транспортного средства путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства, жестом руки или жезлом, направленных на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку», — говорится в представленном в четверг проекте постановления правительства.

Таким образом, в число должностных лиц, имеющих право останавливать транспортные средства, планируют включить сотрудников государственных природоохранных организаций.

Тем самым, власти намерены нормативно закрепить отнесение служебных автотранспортных средств ОТИ и РГКП «ПО «Охотзоопром» к категории специальных транспортных средств. Транспорту государственных природоохранных организаций, в случае принятия постановления, могут позволить применение специальных сигналов.

Кроме того, кабмин намерен внести в ПДД и ряд других поправок, связанных с деятельностью государственных природоохранных организаций.

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 17 октября.