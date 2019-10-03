Алматы. 3 октября. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на казахстанско-китайской границе, сообщают казахстанские сейсмологи.

«3 октября в 15.05 по времени Нур-Султана на границе Казахстана и Китая в 76 км на запад от города Достык и в 249 км на северо-восток от города Талдыкорган произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 45.30 градуса северной широты, 81.53 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3,9», — сообщили в Центре данных казахстанского Института геофизических исследований (ИГИ) в четверг.

Как уточнили в ИГИ, энергетический класс землетрясения составил 9,9.