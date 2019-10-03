Токаев и Путин провели встречу в Сочи

Астана. 3 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин провели встречу в Сочи, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Сочи для участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай», встретился с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении в четверг.

Приветствуя главу Казахстана, Путин отметил большое значение, которое придают в России его участию в работе клуба «Валдай».

«Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для участия в дискуссиях Международного Валдайского клуба. Для нас будет очень интересным послушать ваше мнение как человека, который много времени отдал дипломатической службе. Вы человек очень опытный в этом плане. Ваши оценки сегодняшнего состояния на международной арене, в сфере безопасности будут для нас чрезвычайно полезными и интересными», — сказал Путин.

Президент РФ отметил активную совместную работу в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что при принятии решений по дальнейшему развитию этого объединения достигнут абсолютно уникальный уровень доверия.

По словам российского лидера, плодотворно развивается и диалог между двумя странами.

«Мы имеем возможность обсуждать двустороннюю повестку дня, все развивается успешно практически по всем направлениям. И товарооборот достойный. Есть и совместные проекты в различных областях сотрудничества: и традиционных, и высокотехнологических. Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем», — сказал президент России.

Токаев поблагодарил российского коллегу за приглашение посетить Сочи. По его мнению, дискуссионный клуб «Валдай» – это очень интересный и резонансный форум.

Президент Казахстана также высказал признательность своему российскому коллеге за приглашение на празднование 75-летия Победы. Токаев подтвердил намерение посетить Москву в дни предстоящего юбилея.

«Я сам сын фронтовика. Недавно в Ивановской области обнаружено место захоронения 73-х воинов-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Мы в Казахстане, конечно, чтим память воинов, которые отдали свою жизнь за Великую Победу», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в казахстанско-российском сотрудничестве выдерживается темп и содержание, которые были заданы первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Остается лишь наполнять взаимодействие новым содержанием, поскольку жизнь не стоит на месте и, конечно, необходимо решать те вопросы, которые появляются. Я готов к этой работе. Думаю, мы поднимем планку нашего стратегического партнерства и союзничества на новый уровень», — сказал президент Казахстана.

Токаев также отметил высокий уровень взаимопонимания по интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза. По его словам, необходимо своевременно принимать решения по возникающим вопросам, что и было сделано в ходе недавнего заседания ВЕЭС в Ереване.